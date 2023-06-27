شكرا لقرائتكم خبر عن الإحصاء: 90.1 مليون سائح زاروا مصر فى 10 سنوات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، تطور عدد السائحين الوافدين إلى مصر خلال الـ 10 سنوات الماضية.

وقدرت بيانات الجهاز إجمالي عدد السائحين الوافدين بنحو 90.1 مليون سائح، وتوزع عدد السائحين خلال الـ 10 سنوات الماضية وفقا لما يلى:

• 9.5 مليون سائح عام 2013.

• 9.9 مليون سائح عام 2014 بنسبة ارتفاع قدرها 4.4%.

• 9.3 مليون سائح عام 2015 بنسبة انخفاض قدرها 5.6%.

• 5.4 مليون سائح عام 2016 بنسبة انخفاض قدرها 42.1%.

• 8.3 مليون سائح عام 2017 بنسبة ارتفاع قدرها 53.6%.

• 11.3 مليون سائح عام 2018 بنسبة ارتفاع قدرها 36.8%.

• 13 مليون سائح عام 2019 بنسبة ارتفاع قدرها 14.8%.

• 3.7 مليون سائح عام 2020 بنسبة انخفاض قدرها 71.7%.

• 8 مليون سائح عام 2021 بنسبة ارتفاع قدرها 117.5%.

• 11.7 مليون سائح عام 2022 بنسبة ارتفاع قدرها 46.6%.

وبلغت قيمة إيرادات السياحة 63.4 مليار دولار خلال الـ 10 سنوات الماضية:

وتوزعت الإيرادات على الترتيب التالى 5.1 مليار دولار عام 2013 / 2014، و 7.4 مليار دولار عام 2014 / 2015 بنسبة ارتفاع قدرها 45.3%، و3.8 مليار دولار عام 2015 / 2016 بنسبة انخفاض قدرها 48.9%.

وبلغت الإيرادات 4.4 مليار دولار عام 2016 / 2017 بنسبة ارتفاع قدرها 16.2%، و9.8 مليار دولار عام 2017 / 2018 بنسبة ارتفاع قدرها 123.9%، و 12.6 مليار دولار عام 2018 / 2019 بنسبة ارتفاع قدرها 28.2%، و 9.9 مليار دولار عام 2019 / 2020 بنسبة انخفاض قدرها 21.6%، و 4.9 مليار دولار عام 2020 / 2021 بنسبة انخفاض قدرها 50.7%، و 10.7 مليار دولار خلال عام 2021 / 2022 بنسبة ارتفاع قدرها 121.1%.