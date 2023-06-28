شكرا لقرائتكم خبر عن انتهاء فعاليات المؤتمر السنوى الـ12 لبناء المرونة الاقتصادية بواشنطن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نظمت مؤسسة غرفة التجارة الأمريكية بواشنطن يومي 26 و 27 يوليو ، المؤتمر السنوي الثاني عشر لمرونة البناء.

وبحسب ما نشرته الغرفة على موقعها الرسمي فإن الحدث مخصص للمهنيين الذين لديهم أدوار مرتبطة بالمرونة، أو الأزمات فى أعمالهم، أو وكالتهم الحكومية أو المنظمات غير الحكومية، وهو مخصص للحوار وأفضل الممارسات التي من شأنها تحسين المرونة محليًا وتقوية المجتمعات على الصعيد العالمي.

أضافت انه تحدث الكوارث من جميع الأنواع بشكل متكرر في كل من الأشكال المألوفة والجديدة، لاسيما العديد من الأنظمة التي تدعم مجتمعاتنا ، مثل النقل والاتصالات العامة والاستجابة للطوارئ ، تعاني بالفعل من الإجهاد أو نقص التمويل أو عدم اختبارها في الأزمات.

وأشارت انه في نفس الوقت وفي الآونة الأخيرة ، تتسبب الحوادث التي تتطلب استجابة سريعة في حدوث قيود على الموارد وإرهاق للأشخاص الموجودين في الخطوط الأمامية للاستجابة والتعافي، لافتة أن هناك مخاوف مستمرة بشأن الخدمة الشاملة للسكان المحرومين من الخدمات ، لا سيما في سياق الاستجابة للأزمات التي تتطلب شبكات مجتمعية سابقة التأسيس والثقة.

قد لا تكون العمليات والسندات على مستوى المجتمع والولاية والمستوى الفيدرالي التي تم تشكيلها أثناء الوباء مستدامة مع تضاؤل ​​هذا التحدي العالمي.

وأضافت انه عندما تواجه التهديدات الوجودية والمخاطر المركبة هذه الحقائق المذكورة أعلاه ، تصبح الأنظمة والأشخاص أكثر توتراً - وأكثر عرضة للفشل.

موضحة ان الفرصة المقبلة هي إنشاء واختبار الشراكات الآن لتحسين القدرات على مستوى المجتمع في اليوم الذي تشتد الحاجة إليه ، وبالتالي هذا ما صمم هذا الحدث من أجله.