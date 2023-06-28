شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على مبيعات السيارات الملاكى خلال الربع الأول من 2023 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ذكر أخر تقرير صادر عن مجلس معلومات سوق السيارات "أميك" أن إجمالي مبيعات قطاع السيارات " الملاكي " خلال يناير وفبراير ومارس من 2023 سجلت نحو 12.330 سيارة مقابل 55.532 سيارة في الفترة ذاتها من العام 2022

يذكر أن إجمالي مبيعات السيارات الملاكى قد تراجعت خلال يناير 2023 بنسبة قدرت بنحو 79.9% مسجلة بيع حوالي 3,429 سيارة في يناير 2023

كما سجلت مبيعات الحافلات، خلال يناير2023، وفقًا لتقرير أميك حوالي 1,327 حافلة بنسبة 39% في يناير 2023 ، فيما سجلت مبيعات الشاحنات بيع حوالي 1,140 %شاحنة خلال يناير 2023 ، بنسبة قدرت بنحو 61.5%.