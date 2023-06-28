شكرا لقرائتكم خبر عن 213.9 مليون جنيه ضرائب ورسوم المحصلة بجمارك الدخان بالقاهرة خلال يونيو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بلغ عدد الحاويات الواردة للإدارة العامة لجمارك الدخان بالقاهرة برئاسة محمد إبراهيم مصطفى مدير عام الإدارة العامة لجمارك الدخان خلال شهر يونيو 2023 حوالى 30 حاوية دخان خام واردة بنظام الترانزيت للتخزين غير خالصة الضرائب والرسوم الجمركية بعدد طرود إجمالى 2970 طردا بوزن إجمالى 632 طنا و32 كيلوجرام، تم الإفراج عن 16شهادة سحب جزئية بعدد 7 آلاف و245 طرد بوزن إجمالى 1575 طنا و351 كيلو جرام.

وبلغ إجمالى الضرائب والرسوم الجمركية المحصلة بالإدارة العامة لجمارك الدخان بالقاهرة خلال شهر يونيو 2023 نحو 11 مليون و586 ألف جنيه وإجمالى الغرامات 112 ألف جنيه.

فيما بلغ إجمالى ضرائب ورسوم القيمة المضافة المحصلة خلال نفس الفترة 196 مليون و358 ألف جنيه وإجمالى ضرائب الأرباح التجارية والصناعية والمهن الحرة المحصلة 2 مليون و492 ألف جنيه.

كما بلغ إجمالى والرسوم المحصلة لحساب غرفة الأدخنة 1مليون 561 ألف جنيه وإجمالى رسوم الموارد المالية للدولة والمصاريف الإدارية ودمغة التنمية والدمغة النسبية والنوعية 2 مليون و100 ألف جنيه.

وخلال شهر يونيو 2023 بلغ إجمالى قيمة الصادرات بالإدارة العامة لجمارك الدخان بالقاهرة نحو 6 مليون و221 ألف جنيه.

وبذلك يكون إجمالى الإيرادات المحصلة بجمارك الإدارة العامة لجمارك الدخان بالقاهرة خلال شهر يونيو 2023 حوالى 213 مليون و925 ألف جنيه.