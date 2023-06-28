وزير المالية: حوَّلنا 701 مليار جنيه للتأمينات الاجتماعية خلال 48 شهرًا

شكرا لقرائتكم خبر عن وزير المالية: حوَّلنا 701 مليار جنيه للتأمينات الاجتماعية خلال 48 شهرًا والان مع تفاصيل الخبر
أضاف الوزير، أننا مستمرون فى تحويل المبالغ المالية المقررة بقانون التأمينات الاجتماعية لدعم المعاشات وقد تم تخصيص ٢٠٢ مليار جنيه بالموازنة الجديدة للعام المالى ٢٠٢٣/ ٢٠٢٤ بمعدل نمو سنوى ٦٪، ضمن اتفاق فض التشابكات، مقارنة بـ ١٩٠,٥ مليار جنيه بموازنة العام المالي ٢٠٢٢/ ٢٠٢٣، لافتًا إلى أن الخزانة العامة للدولة ستكون قد قامت بتحويل ١,٦ تريليون جنيه للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي بحلول عام ٢٠٢٦، وذلك وفقًا لأحكام القانون.
أوضح أن الخزانة العامة للدولة سوف تُسدد نحو ٤٥ تريليون جنيه للهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية على مدار ٥٠ عامًا هى مدة اتفاق فض التشابكات، اعتبارًا من عام ٢٠١٩.
أشار الوزير، إلى أن الحزمة الأخيرة لتحسين الأجور تضمنت تخصيص ٥٥ مليار جنيه لزيادة المعاشات بنسبة ١٥٪ اعتبارًا من شهر أبريل الماضي، على نحو يُسهم فى تخفيف الأعباء عن كاهلهم، وتقليل حدة الآثار التضخمية الناتجة عن التحديات الاقتصادية العالمية الراهنة التى تتشابك فيها تداعيات جائحة كورونا، مع تبعات الحرب فى أوروبا.
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