شكرا لقرائتكم خبر عن واردات مصر من السيارات تتراجع إلى 72 مليون دولار مارس الماضى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - واصل مؤشر واردات مصر من السيارات مستواه المتراجع منذ منتصف العام الماضى 2022، حيث سجلت القيمة الإجمالية لواردات سيارات الركوب نحو 72 مليون و890 ألف دولار في شهر مارس الماضي، بينما كانت 278 مليونًا و571 ألف دولار في شهر مارس عام 2022، بتراجع بلغت قيمته 205 ملايين و681 ألف دولار.

وتأثرت واردات مصر من السيارات بحالة التراجع التي شهدتها واردات مصر الإجمالية من السلع الاستهلاكية المعمرة خلال تلك الفترة، حيث تراجعت قيمة وارداتها الإجمالية إلى نحو 134 مليونا و457 ألف دولار في شهر مارس الماضي، مقابل نحو 607 ملايين و901 ألف دولار في نفس الشهر عام 2022، بتراجع بلغت قيمته نحو 473 مليونا و444 ألف دولار، وفقا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

وحققت الواردات المصرية من السيارات وفرا كبيرا في النصف الأول من العام الماضى 2022، حيث كشفت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، عن تراجع واردات مصر من سيارات الركوب في الفترة من "يناير- يونيو" 2022، بقيمة تجاوزت نحو 700 مليون دولار.

ورصدت بيانات جهاز الإحصاء، تراجعت واردات مصر من سيارات الركوب لمستوى مليار و172 مليون دولار خلال الستة أشهر الأولى من العام الماضى، بينما كانت نحو مليار و904 ملايين دولار في الفترة المناظرة لها عام 2021، بتراجع بلغت قيمته 732 مليونًا و510 آلاف دولار.