ارتفاع أسعار الذهب في أول أيام عيد الأضحى

الشارقة - اميمة ياسر - كتب: ضياء السقا

ارتفعت أسعار الذهب، الأربعاء، أول أيام عيد الأضحى، بقيمة ٢٠ جنيها، ليسجل عيار 21 الأكثر مبيعًا في الأسواق 2300 جنيها للجرام.

سجل سعر الذهب عالميا نحو 1910.2 دولار للأونصة، (الأوقية وهي تعادل نحو 31.1 جرام عيار 24) في نهايى تعاملات اليوم الأربعاء، بانخفاض 3.4 دولار بنسبة 0.18%، مقارنة بنهاية تعاملات جلسة أمس، وفقا لبيانات وكالة بلومبرج.

وقررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزى المصرى فى اجتماعها، الخميس، تثبيت أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزى عند 18.25% و 19.25% و18.75% على الترتيب.

وقرر البنك المركزى المصرى، تثبيت سعر الائتمان والخصم عند 18.75% .

وكان الذهب قد تراجع من 2550 إلى مستويات 2210 جنيهات للجرام، وسط توقعات بمزيد من التراجع مع انتظام دخول الذهب مع العائدين من الخارج عقب الغاء كافة الرسوم الجمركية مع استثناء ضريبة القيمة المضافة.

جاء قرار الحكومة المصرية بإعفاء واردات الذهب من الضريبة الجمركية والرسوم الأخرى لمدة 6 أشهر بخلاف ضريبة القيمة المضافة بنسبة 14%، وذلك في ظل الحرص على تحقيق التوازن بين العرض والطلب في سوق الذهب وذلك بعد التحركات الاستثنائية في أسعار الذهب الفترة الأخيرة.

ويعاني سوق الذهب من ركود شديد وعدم إقبال على الشراء منذ فترة كبيرة.

وتشهد أسعار الذهب المحلية أكبر حالة تذبذب سعري لها منذ عام ٢٠١٦.

ويعتبر الذهب استثمارا آمنا في أوقات الضبابية السياسية والاقتصادية، ويميل المعدن الأصفر للاستفادة من التحفيز الاقتصادي لأنه يعتبر إلى حد كبير أداة تحوط ضد التضخم وتراجع العملات.

وجاء متوسط أسعار الذهب، الأربعاء، في الأسواق، كالتالي:

عيار 18 يسجل 1971 جنيها .

عيار 21 يسجل 2300 جنيها .

عيار 24 يسجل 2629 جنيهات .

الجنيه الذهب 18400 جنيها .

ملحوظة: الأسعار بدون إضافة المصنعية، وقد تختلف من محل لأخر.

وشهدت أسعار الذهب قفزات كبيرة في السوق المحلي الشهور الماضية، وذلك تأثرا بسعر المعدن عالميا والذي صعد بسبب إعلان الحرب بين روسيا وأوكرانيا.