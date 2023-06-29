شكرا لقرائتكم خبر عن 8 ملايين دولار واردات مصر من الثلاجات فى شهر واحد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، تراجع واردات مصر من الثلاجات، أحد عناصر قائمة السلع الاستهلاكية المعمرة، حيث بلغت قيمة وارداتها نحو 8 ملايين و640 ألف دولار في شهر مارس الماضي، بينما كانت نحو 25 مليونا و76 ألف دولار في شهر مارس عام 2022، بتراجع بلغت قيمته نحو 16 مليونا و436 ألف دولار.

وتشير بيانات الجهاز إلى أن واردات الثلاجات جاءت ضمن قائمة السلع الاستهلاكية المعمرة والتي تراجعت إجمالا بشكل كبير خلال هذا الشهر، حيث بلغت قيمة وارداتها الإجمالية نحو 134 مليونا و457 ألف دولار في شهر مارس الماضي، مقابل نحو 607 ملايين و901 ألف دولار في نفس الشهر عام 2022، بتراجع بلغت قيمته نحو 473 مليونا و444 ألف دولار.

وانخفضت قيمة الواردات بنسبة 40.6٪، حيث بلغت 5.71 مليار دولار خلال شهـر مارس الماضي، مقابـل 9.61 مليار دولار لنفس الشهر من العام السابق، ويرجع ذلك إلى انخفاض قيمة واردات بعض السلع وأهمها أدوية ومحضرات صيدلة بنسبة 5.2%، مواد أولية من حديد أو صلب بنسبة 65.2%، قمح بنسبة 41.9%، مواد كيماوية عضوية وغير عضوية بنسبة 38.7%.