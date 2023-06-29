شكرا لقرائتكم خبر عن 10 معلومات عن صادرات الصناعات الهندسية فى أول 5 أشهر من 2023 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن المجلس التصديري للصناعات الهندسية، تطورات صادرات القطاع خلال أول 5 أشهر من 2023 والتي تأثرت بالتطورات العالمية وشهدت انخفاض محدود للغاية وفي السياق التالي نرصد أبرز المعلومات عن الصادرات الهندسية المصرية في 2023

ارتفاع صادرات مصر الهندسية فى شهر مايو 2023 بنسبة 20%

صادرات الصناعات الهندسية بلغت 360 مليون دولار مقابل 299.7 مليون دولار فى مايو 2022.

حققت صادرات الكابلات بنسبة زيادة 78.7% خلال مايو 2023

صادرات مكونات السيارات حققت ارتفاع 13.2%

والأجهزة المنزلية سجلت زيادة 20.4% و الصناعات الكهربائية و الإلكترونية سجلت 139.3%

صادرات الآلات والمعدات 48.7% خلال مايو 2023% .

المملكة المتحدة الدول تصدرت الدول المستوردة للمنتجات الهندسية تلتها تركيا ثم فرنسا و سلوفاكيا وألمانيا و هولندا و إيطاليا

وفي قارة آسيا جاءت المملكة العربية السعودية في المقدمة ثم الإمارات و العراق و لبنان و عمان

وفي أفريقيا الجزائر وليبيا والمغرب و كينيا وكوت ديفوار.

وشهدت الصادرات الهندسية انخفاضاً طفيفاً للغاية فى الفترة من يناير و حتى مايو 2023 بالمقارنه بنفس الفترة لعام 2022 بنسبة هبوط 0.7% حيث بلغت 1.642 مليار دولار فى 2023