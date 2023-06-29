بعد التراجع.. تعرف على أسعار الذهب في مصر خلال التعاملات المسائية

الشارقة - اميمة ياسر -

استقرت أسعار الذهب في مصر بحلول تعاملات المساء، اليوم الخميس، عند نفس مستواه في منتصف التعاملات، وفقا لتصريحات نادي نجيب، سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية، لموقع "مصراوي".

وكان سعر جرام الذهب قد هبط 10 جنيهات مع بداية التعاملات، قبل أن يعاود الارتفاع في منتصف تعاملات اليوم بنفس القيمة.

وفيما يلي قائمة بأسعار الذهب اليوم، وفقا لموقع "مصراوي":

استقرت أسعار الذهب عيار 14 عند 1533 جنيها للجرام.

وسجل الذهب عيار 18 نحو 1971 جنيها للجرام.

ووصل سعر الذهب عيار 21 إلى 2300 جنيه للجرام.

واستقر سعر الذهب عيار 24 عند 2629 جنيها للجرام.

كما سجل سعر الجنيه الذهب نحو 18400 جنيه، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

وسجل سعر الذهب عالميا نحو 1895 دولارات للأونصة، (الأوقية وهي تعادل نحو 31.1 جرام عيار 24) خلال تعاملات اليوم الخميس، بتراجع 11.5 دولار بنسبة 0.61%، مقارنة بنهاية تعاملات جلسة أمس، وفقا لبيانات وكالة بلومبرج.