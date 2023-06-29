شكرا لقرائتكم خبر عن انتعاش طلب المشغولات الذهبية خلال إجازة عيد الأضحى المبارك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف هاني سعد عضو شعبة الذهب بالغرفة التجارية ورئيس صن جولد أن أن هناك انتعاش ملحوظ في الطلب على المشغولات الذهب خلال إجازة عيد الأضحى، وذلك مع حدوث تراجعات ملحوظة فى أسعار الذهب لكافة الأعيرة المتداولة بالأسواق مؤخراً عقب تسجيل الأسعار مستويات قياسية خلال أواخر أبريل والنصف الأول من مايو 2023.

وكشف عضو مجلس إدارة شعبة الذهب، في تصريحات لليوم السابع أن الأسواق تشهد اتزان واضح بين العرض والطلب فى مصر فى الفترة الحالية الأمر الذي كان له انعكاس مباشر على سعر الذهب كما أن هناك طلب ملحوظ على شراء المشغولات الذهبية مقابل السبائك الذهب والجنيهات بعكس ما كنا نشهده خلال أول 4 أشهر من 2023.

وبسؤاله عن توقعات أسعار الذهب الفترة المقبلة ، أكد هاني سعد، أن سوق الذهب مرتبط بعدة عوامل منها سعر الذهب في البورصة العالمية والذى شهد مؤخراً هبوط ملحوظ كما يرتبط الذهب في مصر بعوامل العرض والطلب وكذلك سعر صرف الدولار فى الأسواق، ومع هدوء وتيرة المعلومات المغلوطة حول مستقبل العملة المحلية وحدوث اتزان في الطلب شهدنا هبوط في سعر الذهب ، لذلك يظل مستقبل أسعار الذهب في مصر مرهون بوضع الطلب على المعدن الأصفر وحجم المعروض من الذهب.