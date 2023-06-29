شكرا لقرائتكم خبر عن ما لا تعرفه عن مدينة المنصورة الجديدة.. إحدى مدن الجيل الرابع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعد مدينة المنصورة الجديدة، إحدى مدن الجيل الرابع التي دُشّنت بقرار جمهوري في الأول من مارس 2018، ليستمر العمل عليها في سبيل ضم هذه المدينة إلى قاطرة الثورة العمرانية لإنشاء المدن الجديدة. ومن المخطط لها أن تستوعب أكثر ٦٨٠٠٠٠ نسمة. وتتمتع المدينة بطبيعة جغرافية مميزة، فهي تجمع بين المناطق الصحراوية ناحية الشاطئ، والمناطق الزراعية صوب الدلتا ومحافظة الدقهلية.

فسبق أن قام وزير الاسكان بوضع حجر الأساس بتاريخ ٢٢ أغسطس 2017. حيث صدر القرار الجمهوري رقم 378 لسنة 2017 بمساحة 5104 أفدنة. تلاه القرار الجمهوري رقم (8) لسنه 2018 بإضافة مساحة 809 أفدنة، ليصبح إجمالي مساحة المدينة 5913 فدانًا.

وفي سبتمبر 2019 قررت الحكومة تعديل قرار رئيس الجمهورية الصادر بإنشاء مدينة المنصورة الجديدة؛ ليتم تخصيص مساحة 7211,35 فدانًا من الأراضي المملوكة للدولة لاستخدامها في إقامة مجتمع عمراني جديد “مدينة المنصورة الجديدة".

وتتوسط مدينة المنصورة الجديدة محافظات الدقهلية وكفر الشيخ ودمياط، وتطل على البحر المتوسط بطول 15 كم. ويحدها من الناحية الشمالية البحر المتوسط، ومن الناحية الجنوبية الطريق الدولي والأراضي الزراعية، ومن الناحية الشرقية مدينة جمصة، ومن الناحية الغربية مدينة بلطيم، وتبعد عن مدينة جمصة بحوالي 6 كم وعن مدينة دمياط بحوالي 20 كم، وعن مدينة المنصورة عاصمة الدقهلية بحوالي 50 كم.

وهي تعد واجهة بحرية لمنطقة الدلتا بمواصفات عالمية، وتعد نواة للتنمية الاقتصادية لمنطقة الدلتا الساحلية، حيث تتمتع بالعديد من المقومات السياحية والجمالية التي تؤهلها لتكون وجهة سياحية لمختلف المستثمرين والمطورين العقاريين. وتم اختيار الموقع طبقًا للاستراتيجية الإقليمية لمنطقة الدلتا وكذلك الرؤية التنموية لمصر 2050بهدف إنشاء تجمع خدمي للمنطقة المحيطة وعلى محاور التنمية العرضية بين شرق وغرب الدلتا، وعلى محاور حركة رئيسة وفي موقع متوسط بين تجمعات ذات ثقل سكاني وقاعدة اقتصادية بحيث تحقق التوازن والتنمية الشاملة لمنطقة الدلتا؛ من خلال العمران المستدام وتحقيق الاستغلال الأمثل للموقع الشريطي الساحلي.

ومخطط المدينة يضم عدة مشروعات سكنية، مختلفة الفئات كـ: (إسكان سياحي، وإسكان الفيلات، وإسكان متوسط، وإسكان اجتماعي)، وتضم المدينة كذلك محطة لتحلية المياه بطاقة 160 ألف م3 / يوم، ومحطة محولات كهربية. وتضم كذلك عدة مشروعات تعليمية مثل: المدرسة الدولية، ومدرستين للتعليم الأساسي، وجامعة المنصورة الجديدة للعلوم والتكنولوجيا. وتُنفّذ مدينة المنصورة الجديدة على أربع مراحل، تبلغ مساحة المرحلة الأولى حوالي 2063 فدانًا، باستثمارات بلغت نحو 22 مليار جنيه.

وتضم المرحلة الأولى أكثر من 19ألف وحدة سكنية، وتشمل المشروعات السكنية بالمدينة: مشروع الفيلات، ويضم 1149فيلا (منفصلة – متصلة – شبة متصلة)، بها 2103 وحدات، وتشمل (499 فيلا منفصلة – 152 فيلا متصلة – 498 فيلا شبه متصلة)، ومشروع “سكن مصر” للإسكان المتوسط، وبه 4704 وحدات سكنية (196 عمارة سكنية)، ومشروع “JANNA” للإسكان الفاخر، وبه 11232 وحدة سكنية (468 عمارة)، ومشروع الإسكان المتميز ذا الطابع الساحلي، وبه 1392 وحدة سكنية (58 عمارة).

والمدينة تضم أيضًا عددًا من المشروعات الخدمية، وتشمل: (مدرستي تعليم أساسي – مركز صحي – 8 أسواق تجارية – مركز شرطة وإطفاء – غيرها)، بجانب مشروعات دور العبادة. وتم تنفيذ المرحلة الأولى من محطة تحلية مياه البحر بطاقة 40 ألف م3/يوم، والمرحلة الأولى من محطة المعالجة بطاقة 30 ألف م3/يوم، وتم الانتهاء من تنفيذ محطة محولات الكهرباء 500 ميجا فولت أمبير (مرحلة أولى بطاقة 300 ميجا فولت أمبير، على مساحة 14 فدانًا)، بجانب تنفيذ شبكات المياه والصرف والري وصرف المطر، وأعمال الطرق.

إلى ذلك تم الانتهاء من تنفيذ كورنيش مدينة المنصورة الجديدة، ليكون متنفسًا ومتنزهًا للمواطنين على ساحل البحر المتوسط، حيث يمتد الكورنيش بطول 15 كم، ويتم تنفيذه على عدة مراحل، ويبلغ طول المرحلة الأولى منه 4.2 كيلو مترًا، ويضم الكورنيش (ممشى – كافتيريات – برجولات – مقاعد – حارة دراجات – ملاعب – مناطق للقراءة والإنترنت – مناطق ألعاب للأطفال). وإنشاء منطقة تفصل بين الطريق الدولي الساحلي ومدينة المنصورة الجديدة والتي ستكون متنزهًا للمواطنين، وتضم زراعات ومساحات خضراء، ومسارات للمشاة والدراجات ومقاعد ومظلات و”برجولات” لراحة المواطنين.

وعن جامعة المنصورة الجديدة للعلوم والتكنولوجيا، فهي تقام على مساحة 127 فدانًا، وتضم كليات: (طب الفم والأسنان، الطب البشري، الصيدلة، العلوم، علوم وهندسة المنسوجات، كلية هندسة 1، كلية الحاسبات وتكنولوجيا المعلومات، كلية هندسة 2 ، المعاملات القانونية الدولية، وإدارة الأعمال). هذا بخلاف مباني (المكتبة المركزية والخدمات الطلابية – مبنى الإدارة وقاعة المؤتمرات – المستشفى الجامعي – مستشفى طب الفم والأسنان – صالات رياضية ومعارض خارجية مفتوحة) وتم تشغيل 8كليات، في 3 مبانٍ تم تنفيذها، وجارٍ تنفيذ بقية مباني الجامعة.

وقد أكد المهندس ياسر عبد الحليم رئيس جهاز المنصورة الجديدة أنه تم الانتهاء من 15% من المرحلة الثانية من المدينة أيضًا، والتي تبلغ مساحتها 1500 فدان، وبها 44 عمارة سكن مصر و224 عمارة مشروع جنة، موضحًا أنه تم الانتهاء من تنفيذ مبنى التحكم الخاص بها. وبلغ إجمالي ما تم إنفاقه بالمرحلة الثانية حتى الآن نحو مليار جنيه، من إجمالي الميزانية المقررة لها وتقدر بـ10 مليار جنيه.