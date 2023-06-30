شكرا لقرائتكم خبر عن التخطيط: تكشف عن المشروعات المنتهية للمرحلة الأولى من "حياة كريمة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجحت المرحلة الأولى من المشروع القومي لتطوير الريف المصري "حياة كريمة"، في الانتهاء من الأعمال الإنشائية لـ 16.3 ألف كم شبكات صرف صحى،و 149 مشروع صرف صحى مُتكامل، 153 قرية تم توصيل وصلات الصرف الصحي المنزلي لها بعدد 287 ألف وصلة صرف صحى، بالإضافة إلى إنشاء 70 محطة مياه شرب، كما تم مد وتدعيم شبكات مياه شرب لعدد 394 قرية بأطوال 7.5 ألف كم، كما تم مد عدد 24 ألف وصلة مياه فى 329 قرية، حسب تقرير لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية.

وأوضح التقرير انه تم تنفيذ 318 مشروع تأهيل وتبطين الترع بطول 1164 كم، 178 كوبرى رى، 191 وحدة صحية، 157 وحدة إسعاف، 59 قرية تم توصيلها بالإنترنت فائق السرعة، 989 برج شبكات محمول تم تركيبه، 620 مكتبا بريديا، 8 طريق رئيسي، 45 محطة سكة حديد.

كما تم الانتهاء من الأعمال الإنشائية لعدد 114 مجمع حكومى، 73 منشأة تضامن، 51 عمارة سكنية، 361 مركز شباب، 14170 فصلا، صيانة 1242 مدرسة، 93 مركز خدمة زراعية، 6 أسواق 9 مواقف، 9 نقطة إطفاء، 124 نقطة شرطة.

وعن ما تم تنفيذه في مشروعات التعليم ، بحيث بلغت نسبة إنجاز المشروعات الخاصة بالمباني المدرسية 96% من خلال محورين هما تنفيذ مشروعات إنشاء مدارس جديدة - توسعات أو إحلالات لمدارس قائمة بعدد 1131 مشروعا، بإجمالي عدد (15334) فصلا، بهدف توفير الإتاحة وخفض الكثافة، وتنفيذ مشروعات تطوير لعدد (1301) مشروع، بهدف رفع كفاءة المدارس القائمة.