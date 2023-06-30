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سعر الريال القطرى فى مصر اليوم الجمعة 30-6-2023

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القاهرة - سامية سيد - ننشر سعر الريال القطرى أمام الجنيه اليوم الجمعة 30-6-2023، بالبنوك المصرية، والذي سجل فى البنك الأهلي المصري سعر 7.80 جنيه للشراء، و8.47 جنيه للبيع، وفى بنك الإسكندرية سجل 7.88 جنيه للشراء، و8.50 جنيه للبيع.

 

ويقدم ”الخليج 365” خدمة تشمل نشر أسعار العملات فى كل البنوك المصرية والسوق المصرفى، وتشمل تحديثا فوريا للأسعار حال تغيرها.


وسجل سعر الريال القطرى فى بعض البنوك كالتالى:

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سعر الريال القطرى فى البنك الأهلى المصرى7.80 جنيه للشراء.

 

8.46 جنيه للبيع.


سعر الريال القطرى فى بنك مصر8.09 جنيه للشراء.

 

8.47 جنيه للبيع.

 

 


سعر الريال القطرى فى بنك الإسكندرية7.88 جنيه للشراء.

 

8.50 جنيه للبيع.

 

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سعر الريال القطرى فى البنك المصري الخليجي7.89 جنيه للشراء.

 

8.50 جنيه للبيع.

 


سعر الريال القطرى فى بنك قطر الوطنى الأهلي8.46 جنيه للشراء.

 

8.49 جنيه للبيع.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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