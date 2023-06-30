سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الجمعة 30-6-2023

الشارقة - اميمة ياسر -

نشر موقع "جريدة المال" سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري، اليوم الجمعة ثالث أيام عيد الأضحى المبارك، وفقًا للمواقع الإلكترونية الرسمية للبنوك، وماكينات الصراف الآلي.

وعرض البنك الأهلي المصري، سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري بـ 30.75 جنيه للشراء، و 30.85 للبيع.

وبلغ سعر الدولار أمام الجنيه المصري، في بنك مصر، 30.75 جنيه للشراء، مقاب 30.85 للبيع.

وطرح بنك القاهرة، سعر الدولار مقابل الجنيه المصري بـ 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.

وصل سعر الدولار أمام الجنيه المصري في البنك التجاري الدولي إلى 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.

وحقق سعر الدولار في بنك الإسكندرية مقابل الجنيه المصري، 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.

وقدّر مصرف أبوظبي الإسلامي، سعر الدولار اليوم أمام الجنيه بـ 30.90 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.

وسجل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في بنك التعمير والإسكان، 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.

وفي البنك المصري الخليجي، سجل سعر الدولار مستوى صرف عند: 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.

أما سعر الدولار في بنك بلوم مصر، بلغ مستوى صرف عند: 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.

وبلغ سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في بنك البركة، 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.

وصل سعر الدولار في بنك الكويت الوطني إلى 30.75 جنيه للشراء، و 30.85 للبيع.

وحقق الدولار اليوم في بنك كريدي أجريكول مصر، 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.