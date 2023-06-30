تراجع 30 جنيها.. تعرف على سعر الذهب في مصر ببداية التعاملات

الشارقة - اميمة ياسر -

انخفضت أسعار الذهب اليوم الجمعة في مصر، مع بداية التعاملات مقارنة بمستوى أسعار أمس، وفقا لتصريحات نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية، لموقع "مصراوي".

وهبط سعر الجرام 30 جنيها للذهب عيار 21.

وفيما يلي قائمة بأسعار الذهب اليوم، وفقا لـ "مصراوي":

انخفضت أسعار الذهب عيار 14 عند 1513 جنيها للجرام.

وسجل الذهب عيار 18 نحو 1946 جنيها للجرام.

ووصل سعر الذهب عيار 21 إلى 2270 جنيها للجرام.

واستقر سعر الذهب عيار 24 عند 2594 جنيها للجرام.

كما سجل سعر الجنيه الذهب نحو 18160 جنيها، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

وسجل سعر الذهب عالميا نحو 1895 دولارات للأونصة، (الأوقية وهي تعادل نحو 31.1 جرام عيار 24) خلال تعاملات يوم الخميس، وفقا لبيانات وكالة بلومبرج.