شكرا لقرائتكم خبر عن لموظفى 316 شركة.. "إزاى تحسب الضريبة على مرتبك شهريا؟" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طبقت وزارة المالية، منظومة توحيد معايير وأسس احتساب الضريبة على الأجور والمرتبات على 316 شركة، محذرة من عدم التزام الممولين بتقديم إقرارات ضريبة المرتبات وما في حكمها في الميعاد القانوني يُعرضه للعقوبات المقررة، وينشر ”الخليج 365” أبرز الأسئلة عن منظومة الضرائب الجديدة للمرتبات.

هل ستقوم المنظومة بحساب الضريبة شهريًا أم ستقوم بقبول الحسابات التي أجرتها الشركة؟سيتم حساب الضريبة بطريقة مميكنة طبقًا للقانون في ضوء البيانات المتاحة من خلال التكامل مع النظام.





هل يتم التسجيل على المنظومة الجديدة للمرتبات بشكل يومي أم بشكل شهري؟يتم التسجيل على المنظومة الجديدة للمرتبات على مستوى كل صرفية، ويمكن لأصحاب الأعمال التسجيل على المنظومة مرة واحدة شهريًا بإجمالي الصرفيات التي تمت خلال الشهر.





هل يتم إنشاء حساب الموظف من خلاله أم عن طريق المسئول عن التسجيل على منظومة المرتبات؟يقوم الموظف نفسه بإنشاء الحساب الخاص من خلال بوابة الموظف، ولا علاقة للمسئول عن التسجيل على منظومة المرتبات بهذه البوابة، وكذلك حسابات الموظفين للخصوصية وسرية الحسابات.





هل سيتم تحديث بيانات العاملين بالترقيات أو الوفيات في وقت محدد أم متاح شهريًا؟يتم تحديث بيانات بالترقيات أو الوفيات أو أي تغيير في حالته الوظيفية مع تقديم الصرفية الشهرية بعد التغيير.







كيف سيتم تحديد ضريبة كسب العمل؟ كيف سيتم تحديد ضريبة كسب العمل؟ سيتم تطبيق أحكام المادة (10) من قانون الضريبة على الدخل عن طريق تحويل دخل الفترة لدخل سنوي لحساب الضريبة، وستقوم منظومة توحيد أسس ومعايير احتساب ضريبة المرتبات بحساب الضريبة بطريقة احتساب الضريبة المجمعة عن طريق إعادة حساب الضريبة عند تقديم كل صرفية عن المدة من بداية الفترة الضريبية حتى تاريخ الصرفية وتحويل الوعاء إلى وعاء سنوي وحساب الضريبة السنوية وضريبة الفترة، ومطالبة جهة الأعمال بقيمة الفرق بين ضريبة الفترة المقدمة وضريبة الفترة السابقة المحسوبة حتى الصرفية السابقة مباشرة. هل يتاح تسوية المرتبات السنوية؟ هل يتاح تسوية المرتبات السنوية؟ تتيح منظومة توحيد أسس ومعايير احتساب ضريبة المرتبات إعداد التسوية السنوية للمرتبات والأجور بصورة آلية بناءً على البيانات التي تم تقديمها على المنظومة، وبعد تحقق الممول من التسوية يقوم بتقديمها، ويتم تقديم التسوية السنوية تلقائيًا عن طريق التكامل على نموذج (9) تسويات على منظومة الأعمال الضريبية الرئيسية. هل سيوجد فحص بعد تطبيق المنظومة؟منظومة توحيد أسس ومعايير احتساب ضريبة المرتبات لن تمنع عملية فحص ملفات أصحاب الأعمال، ولكن أعمال الفحص ستكون أبسط وأسرع في الإجراءات نظرًا لحساب ضريبة المرتبات وما في حكمها من قبل مصلحة الضرائب. هل سيوجد فحص بعد تطبيق المنظومة؟منظومة توحيد أسس ومعايير احتساب ضريبة المرتبات لن تمنع عملية فحص ملفات أصحاب الأعمال، ولكن أعمال الفحص ستكون أبسط وأسرع في الإجراءات نظرًا لحساب ضريبة المرتبات وما في حكمها من قبل مصلحة الضرائب.

هل ستوقف المنظومة إقرار نموذج السداد الشهري؟نموذج السداد الشهري هو نموذج يتم تقديمه على المنظومات الإلكترونية، وما تقوم به منظومة به منظومة المرتبات الجديدة تقديم هذا النموذج بصورة آلية عن طريق التكامل بينها وبين منظومة الأعمال الضريبية الرئيسية فور تقديم نموذج الاحتساب الشهري، ويستلزم على أصحاب الأعمال القيام بسداد المطالبة الناتجة عن طريق هذا النموذج من خلال منظومة الأعمال الضريبية الرئيسية، ولن يسمح لأصحاب الأعمال تقديم هذا النموذج يدويًا على منظومة الأعمال الضريبية الرئيسية فور تفعيل حساباتهم على منظومة المرتبات الجديدة.