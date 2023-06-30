شكرا لقرائتكم خبر عن مطاحن شرق الدلتا ترد 865 ألف جنيه أرباح المساهمين غير المنصرفة إلى المالية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت شركة مطاحن شرق الدلتا، إنه سيتم رد مبلغ 865 ألف جنيه قيمة الكوبونات (أرباح المساهمين غير المنصرفة) المرتدة من شركة مصر للمقاصة منذ أكثر من 15 عامًا لوزارة المالية، تطبيقًا لنص أحكام المادة 147 من قانون الضرائب على الدخل رقم 91 لسنة 2005، جاء ذلك ردًا على ملاحظة الجهاز المركزي للمحاسبات بضرورة الالتزام بنص المادة، وكذلك توصيات الجمعيات المتعاقبة للشركة، والإفادة وتوريدها لوزارة المالية.

أضافت الشركة، أنه جاري دراسة أوجه الاستفادة من المخزون الراكد، والبالغ قيمته 1.944 مليون جنيه في 31 مارس عام 2023، ويتضمن "قطع غيار ومهمات، ومواد التعبئة والتغليف"، والعمل على التصرف الاقتصادي له بما يعود بالنفع على الشركة، وذلك تنفيذًا لتوصيات الجمعية العامة، وبعد ملاحظة الجهاز المركزي للمحاسبات بضرورة الاستفادة من المخزون.

أشارت الشركة، ردًا على تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات على القوائم المالية لمطاحن شرق الدلتا في 31 مارس عام 2023، إلى أنه جاري العمل على التحول من النظام اليدوي إلى النظام الآلي لقطاعات الشركة بمناطقها المختلفة، لمواكبة توجه الدولة وسهولة الحصول على التقارير والمعلومات بشكل منتظم، وربط الشركة بمناطقها المختلفة إحكامًا للرقابة.

لفت شركة مطاحن شرق الدلتا، إلى صدور قرار لجنة الطعن لصالح الشركة بوجوب سداد مبلغ 17.232 مليون جنيه، لمواجهة الخلاف بين الشركة ومصلحة الضرائب المصرية على ضريبة المبيعات وضريبة القيمة المضافة من 1 يوليو عام 2016 حتى 30 يونيو عام 2018، وقامت هيئة قضايا الدولة فرع الشرقية بإخطار الشركة بصحيفة طعن ضريبي على قرار لجنة الطعن، مقدم من وزير المالية ضد الممثل القانوني للشركة، وسيتم موافاة الجهاز المركزي للمحاسبات بالموقف القانوني عند صدور أي أحكام.

أوضحت الشركة، سبب اعتماد أرباحها على إيرادات النشاط غير الرئيسية، نتيجة ثبات تكلفة الطحن منذ تاريخ 1 أغسطس عام 2017 حتى تاريخ 31 ديسمبر عام 2021، وزيادتها بمبلغ 50 جنيه للطن فقط، اعتبارًا من 1 يناير عام 2022، برغم زيادة معظم عناصر تكاليف التشغيل المتمثلة في (الكهرباء، والمواد البترولية، ومواد التعبئة، والمرتبات) وكذا انخفاض برامج الطحن في ضوء ما تقرره لجنة البرامج مما يؤثر على الطاقات المتاحة بالشركة، وكذا تخفيض وزن رغيف الخبز من 110 جرام إلى 90 جرامًا مما أثر على كميات الأقماح المطحونة، الأمر الذي يؤثر على فائض نشاط التشغيل.