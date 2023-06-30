شكرا لقرائتكم خبر عن البورصة المصرية الأعلى أداء بين البورصات العربية خلال النصف الأول من 2023 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تصدر المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية، أعلى أداء مقارنة بالمؤشرات الرئيسية لمختلف أسواق المال العربية، حتى يوم 18 يونيو الجاري، محققًا صعودًا بنسبة 23.5% متفوقًا على أقرب منافسيه (دبي) بنسبة تفوق 10%، وجاء ترتيب المؤشرات الرئيسية للبورصة العربية، كالتالى:

1- مصر بنسبة صعود 23.5%.

2- البحرين بنسبة صعود 13.6%.

3- السعودية بنسبة صعود 9.9%.

4- تونس بنسبة صعود 8.71%.

5- المغرب بنسبة صعود 6.8%.

6- البحرين بنسبة 3.3%.

فيما تراجعت بورصات أبو ظبي، وقطر، والكويت، وعمان، والأردن بنسبة 7.5%، 3.9%، 3.6%، 1.2%، على التوالي.

ويتميز سوق المال المصري بتنافسية مرتفعة وإمكانيات كبيرة للصعود، إذ يتداول مؤشر البورصة المصرية الرئيسي EGX30 بمضاعفات ربحية منخفضة مقارنةً بالأسواق الخليجية، كما أنه يقدم على الكوبون مرتفع، علاوة على ذلك تتمتع البورصة المصرية بمستويات سيولة مرتفعة، إذ يبلغ معدل الدوران 152% في عام 2022، وهو الأعلى من بين نظرائه في المنطقة للعام الثاني على التوالي.

فازت البورصة المصرية، بجائزتي اتحاد أسواق المال العربية السنوية عن عام 2022 من قبل مؤسسة The Global Economics وذلك عن فئة "أفضل بورصة عربية من حيث المردود المثقل بأحجام التداول" و" أفضل بورصة عربية من حيث معدل الدوران."

وارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية (إيجي إكس 30) بنسبة 23.5% من أول العام، وبنسبة 50.9% منذ يناير من عام 2022 وحتى جلسة 18 يونيو الجاري، وحقق المؤشر الرئيسي عائد بنسبة 108.2% مقارنة بأقل نقطة في 5 يوليو من عام 2022، كما حقق رأس المال السوقي أعلى من تريليون جنيه ليسجل 1.176 تريليون جنيه في 18 يونيو.

وبلغت قيم التداول على الأسهم المقيدة بالبورصة المصرية 242 مليار جنيه خلال النصف الأول من عام 2023 مقارنة بـ141 مليار جنيه في النصف الأول من عام 2022، وبلغت قيمة التداول على الأسهم 32 مليار جنيه في شهر يونيو عام 2023 مقارنة بـ13 مليار جنيه خلال الشهر المماثل من العام الماضي.