شكرا لقرائتكم خبر عن شركات البورصة توزع 19.7 مليار جنيه أرباحًا نقدية خلال الربع الثاني من 2023 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وزعت شركات البورصة، 19.7 مليار جنيه أرباحًا نقدية خلال الربع الثاني من عام 2023 من 35 شركة كوبونات نقدية خلال الثلاث شهور الماضية موزعة بين 11.733 مليار جنيه خلال أبريل، و7.335 مليار جنيه خلال مايو، و583 مليون جنيه خلال يونيو.

وصرفت شركات فيركيم مصر للأسمدة والكيماويات، والبنك التجاري الدولي (مصر)، وبنك فيصل الإسلامي المصري بالجنيه، وغاز مصر، والمصرية للأقمار الصناعية (نايل سات)، وسماد مصر (ايجيفرت)، وكونتكت المالية القابضة، وبيراميزا للفنادق والقرى السياحية-بيراميزا، التوفيق للتأجير التمويلي-أيه.تي.ليس، والقابضة المصرية الكويتية بالجنيه، وأي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية، والمالية والصناعية المصرية، وكفر الزيات للمبيدات والكيماويات، والعز للسيراميك والبورسلين-الجوهرة، والمصرية للاتصالات، وبنك التعمير والإسكان، والمصرية العربية (ثمار) لتداول الأوراق المالية والسندات.

كما صرفت شركات ماكرو جروب للمستحضرات الطبية-ماكرو كابيتال، ودلتا للطباعة والتغليف، والمصرية الدولية للصناعات الدوائية-إيبيكو، والسعودية المصرية للاستثمار والتمويل، وبيراميزا للفنادق والقرى السياحية-بيراميزا، والصناعات الغذائية العربية-دومتي، ومصر لإنتاج الأسمدة-موبكو، وإيديتا للصناعات الغذائية، والنساجون الشرقيون للسجاد، وسيدي كرير للبتروكيماويات-سيدبك، والمصرية لخدمات النقل (ايجيترانس)، والسويدي إليكتريك، ومدينة نصر للإسكان والتعمير، ومجموعة طلعت مصطفى القابضة، وبي انفستمنتس القابضة، ودلتا للإنشاء والتعمير، وجهينة للصناعات الغذائية، والألومنيوم العربية، والدلتا للسكر.

ووزعت شركات البورصة أرباحًا بلغت 36.3 مليار جنيه خلال عام 2022، مقابل 17.5 مليار جنيه خلال عام 2021، مقابل 23.7 مليار جنيه خلال عام 2020، مقابل 26.3 مليار جنيه خلال عام 2020، و23.9 مليار جنيه خلال عام 2019، و29.9 مليار جنيه خلال عام 2018، و20.1 مليار جنيه خلال عام 2017، و12.2 مليار جنيه خلال عام 2016.

وتعرف توزيعات الأرباح النقدية، بأنها مقدار ما تدفعه الشركات في توزيعات أرباح الأسهم كل سنة بالنسبة لسعر سهمها.

البورصة المصرية، سوق رائدة بالمنطقة، مسجل لديها عدد مستثمرين من الأفراد والمؤسسات المالية والصناديق الاستثمارية، ويساعد القيد على توفير العديد من المزايا، منها: التمويل اللازم لمساعدة الكيانات الصناعية والتجارية والخدمية على النمو المستدام، وتنويع مصادر التمويل المتاحة لهم.