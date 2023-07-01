شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أكبر 10 شركات فى مصر مقيدة بالبورصة المصرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ارتفعت القيمة السوقية للبورصة المصرية، لأكثر من تريليون و160 مليار جنيه لعدد 230 شركة مقيدة تعمل في 16 نشاطًا اقتصاديًا، وجاءت أكبر 10 شركات في مصر، وهي:

1- البنك التجاري الدولي بقيمة سوقية 154 مليار جنيه.

2- أبو قير للأسمدة والصناعات الكيماوية بقيمة سوقية 56.2 مليار جنيه.

3- مصر لإنتاج الأسمدة-موبكو بقيمة سوقية 53.1 مليار جنيه.

4- الشرقية-إيسترن كومباني بقيمة سوقية 47.6 مليار جنيه.

5- السويدي إليكتريك بقيمة سوقية 44.2 مليار جنيه.

6- المصرية للاتصالات بقيمة سوقية 44.17 مليار جنيه.

7- بنك قطر الوطني الأهلي بقيمة سوقية 43.4 مليار جنيه.

8- القابضة المصرية الكويتية بقيمة سوقية 36.9 مليار جنيه.

9- الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع بقيمة سوقية 34 مليار جنيه.

10- أي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية بقيمة سوقية 31.5 مليار جنيه.

البورصة المصرية، سوق رائدة بالمنطقة، مسجل لديها عدد مستثمرين من الأفراد والمؤسسات المالية والصناديق الاستثمارية، ويساعد القيد على توفير العديد من المزايا، منها: التمويل اللازم لمساعدة الكيانات الصناعية والتجارية والخدمية على النمو المستدام، وتنويع مصادر التمويل المتاحة لهم.

ويساهم الطرح بالبورصة، في توسيع قاعدة الملكية للشركات، وتحسين أداء الشركات، وتعزيز مبادئ الشفافية ونظم الحوكمة بها وتنويع مواردها، كما يهدف الطرح إلى تنمية وتطوير وإنعاش حركة تدفق رؤوس الأموال والتداول بالبورصة المصرية، ورفع رأس المال السوقي لتكون أكثر جذبًا للمستثمرين.