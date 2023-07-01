نجيب ساويرس يضع حلا للأزمة الاقتصادية وخسائر شركات القطاع العام

الشارقة - اميمة ياسر -

أثار المهندس نجيب ساويرس، رجل الأعمال، تفاعلا كبيرا بين النشطاء على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، بعدما نشر تغريدة تطرق فيها إلى الحل الذي يراه لخسائر شركات بالقطاع العام.

وقبل أيام، نشر ساويرس تغريدة عن شركة مصر للطيران، قال فيها: " خسائر 30 مليار.. واحتكار مصر للسياحة بدل فتح السماوات لكل الشركات وزيادة الرحلات العالمية إلى مصر".

وعلق صاحب حساب عمر محمد إبراهيم على رجل الأعمال قائلاً: "من وجهة نظر حضرتك ايه الأسباب لخسائر مصر للطيران؟".

ورد ساويرس بالقول: "قطاع عام = مال سايب = فساد"، ليعلق صاحب حساب مصطفى عزات قائلا: "جميل.. انت كدة حددت المشكلة.. فين بقى الحل يابشمهندس؟".

ليرد نجيب ساويرس قائلا: " الحل في وقف اي مشروعات حكومية يمكن للقطاع الخاص ان يقوم بها و خصخصة كل شركات القطاع العام".