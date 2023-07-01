شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الذهب اليوم السبت فى مصر تسجل 2295 جنيها للجرام عيار 21 بدون مصنعية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت أسعار الذهب اليوم في مصر ارتفاعا ملحوظا بحوالي 20 جنيها، وسجل جرام الذهب عيار 21 وهو الأكثر مبيعاً في مصر 2295 جنيها للجرام بدون إضافة مصنعية، وذلك مع عودة النشاط لحركة المشغولات الذهب في سوق الصاغة.

أسعار الذهب اليوم:

عيار 24 يسجل 2600 جنيه.

عيار 21 يسجل 2275 جنيها.

عيار 18 يسجل 1950 جنيها.

الجنيه الذهب 18200 جنيه.

مستقبل الذهب والفائدة الأمريكية

التوقعات بشأن مستقبل أسعار الفائدة الأمريكية ساهم في تراجع الطلب على أداء صناديق الاستثمار في الذهب بشكل كبير، هذا بالإضافة إلى ضعف أسعار الذهب العالمي وتداولاها عند مستويات خطرة قد تفتح الباب لمزيد من الهبوط.

الطلب على صناديق الاستثمار المدعومة بالذهب يشهد تراجع خلال الفترة الحالية بالمقارنة مع الإقبال على السندات الحكومية، وذلك مع استمرار سياسة التشديد النقدي من قبل الفيدرالي والتي تأتي بالنفع على أسواق السندات.

صندوق SPDR الاستثماري للذهب والذي يعد أكبر صندوق عالمي بإجمالي استثمارات تصل إلى 60 مليار دولار شهد تراجع منذ بداية الأسبوع يعد أن انخفض الأسبوع الماضي بنسبة 1% وسجل أدنى مستوياته منذ منتصف شهر مارس الماضي.

بينما قد فقد الصندوق الأداء الإيجابي الكبير الذي سجله منذ بداية العام بعد الدعم الذي حصل عليه من ارتفاع أسعار الذهب إلى مستويات 2080 دولار للأونصة، ليسجل ارتفاع منذ بداية العام بنسبة 5.05%.

بالرغم من هذا استطاع صندوق SPDR أن يحصل على تدفقات داخلة منذ بداية العام بواقع 9.46 طن من الذهب.