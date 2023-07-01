شكرا لقرائتكم خبر عن تشغيل 299 مكتب بريد رئيسيا على مستوى الجمهورية بداية من غد الأحد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قررت الهيئة القومية للبريد، تشغيل المكاتب الرئيسية بجميع المحافظات والمقدر عددها 299 مكتب المنتشرة على مستوى الجمهورية يومي الأحد والإثنين الموافقين 2 و3 يوليو، على أن يتم استئناف العمل بجميع مكاتب البريد بكامل طاقتها على مستوى الجمهورية بدءا من يوم الثلاثاء الموافق 4 يوليو عقب انتهاء إجازة عيد الأضحى المبارك.

وكان الدكتور شريف فاروق، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد، قد شكل لجنة لمتابعة انتظام العمل بالمكاتب الرئيسية خلال إجازة عيد الأضحى المبارك، للتأكد من تقديم الخدمات للمواطنين على أكمل وجه وبالجودة المطلوبة وتذليل أي عقبات قد تواجه العاملين أثناء تأدية عملهم ومتابعة شكاوى المواطنين "إن وجدت"، بالإضافة إلى متابعة تغذية كافة ماكينات الصراف الآلي على مستوى الجمهورية خلال فترة العطلة الرسمية بما يضمن تسهيل حصول المواطنين على الخدمات وصرف مستحقاتهم المالية.

كشفت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، عن ارتفاع عدد مكاتب البريد المطورة إلى 3900 مكتب من إجمالي 4385 مكتب من جميع أنحاء الجمهورية، يأتي ذلك في إطار تنفيذ الخطة الشاملة لتطوير البريد المصري، وإضافة 50 مكتب متنقل جديد بزيادة حوالى 60% عن العام السابق، وإنشاء 68 مكتب بريد جديد ليصل إجمالي المكاتب إلى 4300 مكتب منتشرة في كافة أنحاء الجمهورية، وحققت الهيئة فائض مالي يقارب 4 مليارات جنيه.