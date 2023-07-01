الاقتصاد

سعر الدينار الكويتى اليوم السبت 1-7-2023 فى البنوك المصرية

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القاهرة - سامية سيد - استقر سعر الدينار الكويتى اليوم السبت 1-7-2023، بالبنوك المصرية مقابل الجنيه المصرى، مسجلًا فى البنك الأهلى المصرى 99.43 جنيه للشراء، و100.39 جنيه للبيع، وفى بنك الإسكندرية سجل 97.05 جنيه للشراء، و100.71 جنيه للبيع، بينما سجل متوسط سعر الصرف فى البنك المركزى 100.33 جنيه للشراء، و100.67 جنيه للبيع.

 

ويقدم ”الخليج 365”، خدمة تشمل نشر سعر الدينار الكويتى فى كافة البنوك المصرية والسوق المصرفى، وتشمل تحديث فورى للأسعار حال تغيرها.

 

وسجل سعر الدينار الكويتى فى بعض البنوك كالتالى:

 

 

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سعر الدينار الكويتى فى البنك المركزى المصرى100.33 جنيه للشراء.

 

100.67 جنيه للبيع.


سعر الدينار الكويتى فى البنك الأهلى المصرى99.43 جنيه للشراء.

 

100.39 جنيه للبيع.


سعر الدينار الكويتى فى بنك مصر100.11 جنيه للشراء.

 

100.38 جنيه للبيع.

 

 

 

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سعر الدينار الكويتى فى بنك الإسكندرية97.05 جنيه للشراء.

 

 

100.71 جنيه للبيع.

 

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سعر الدينار الكويتى فى البنك التجارى الدولى cib97.30 جنيه للشراء.

 

100.71 جنيه للبيع.

 


سعر الدينار الكويتى فى مصرف أبو ظبى الإسلامي100.50 جنيه للشراء.

 

100.71 جنيه للبيع.

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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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