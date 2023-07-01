شكرا لقرائتكم خبر عن تعويضات للحجاج المصريين المتضررين من قصور بخدمات مخيماتهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقدمت رواف منى لخدمات الحجاج باعتذار رسمى إلى حجاج شركات السياحة الذين أضيروا من بعض القصور فى مخيماتهم خلال الحج، مؤكدة حرصها على التعويض العاجل والفورى لكل حاج أضير من هذا القصور.

جاء ذلك فى خطاب رسمى تلقته سامية سامى رئيس الإدارة المركزية للشركات بوزارة السياحة والآثار ورئيس بعثة الحج السياحى أمس من زهير بن عبدالحميد سدايو الرئيس التنفيذى لرواف منى لخدمات الحجاج وذلك على خلفية بعض القصور من بعض مراكز خدمة الحجاج التابعة لرواف منى التى تعاقدت معها غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة بعد مناقصة عامة لخدمة حجاج الشركات هذا العام.

وفى بيان صحفى صادر عن غرفة شركات السياحة، ذكرت أن زهير سدايو عبر فى خطابه عن شديد أسف شركة رواف لما حصل، مكررا الاعتذار إلى رئيسة بعثة الحج السياحى وأعضاء البعثة من وزارة السياحة والآثار وغرفة شركات ووكالات السفر والسياحة.

وشدد على أن الشركة ومنذ توقيع التعاقد مع غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة، بذلت كل الجهد لتقديم الخدمة على الوجه الأكمل، واتخذت كافة الإجراءات، وسخرت كافة الإمكانات؛ لتوفير أفضل تجربة للأشقاء من جمهورية مصر من الحجاج التابعين لشركات السياحة، الا أن بعض الأخطاء فى إدارة منظومة خدمة الحجاج، حدث هذا القصور غير المقصود البتة، مؤكدا أن هذا الخطأ غير المقصود يتنافى شكًلا ومضمونا مع أهداف الشراكة ومبادئها مشددا على حرص شركة رواف منى على التسوية الودية الفورية لأية مشاكل نتجت عن هذا القصور وذلك فى إطار مبادئ الشركة بعدم التغاضى عن أى تقصير فى حق ضيوف الرحمن، وكذلك فى إطار العلاقات الودية والأخوية الراسخة والمتعمقة بين البلدين الشقيقين،

وهذا نص خطاب رواف منى إلى رئيس بعثة السياحة :-

السيدة الفاضلة / رئيسة بعثة الحج السياحى المصرى يحفظها الله

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،، ،

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وبعد التحية الطيبة العاطرة، فإننا نتقدم إليكم بالتهنئة وإلى كافة الشعب المصرى الشقيق،

ونبارك للحجاج وقوفهم بصعيد عرفات، كما نهنئ الأمة جمعاء بعيد الأضحى المبارك، داعين الله أن يعيده على عموم المسلمين