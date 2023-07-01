شكرا لقرائتكم خبر عن الصين تحث هولندا على عدم إساءة استخدام ضوابط التصدير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حثت وزارة التجارة الصينية، اليوم السبت، هولندا على عدم عرقلة التعاون الثنائي في صناعة أشباه الموصلات، وعدم إساءة استخدام ضوابط التصدير.

وأضافت بحسب قناة القاهرة الإخبارية نقلا عن وكالات أبناء أن البلدين يتواصلان بشكل متكرر وعلى مختلف المستويات حول هذا الموضوع.

كانت الحكومة الهولندية أعلنت، أمس الجمعة، عن قيود جديدة على صادرات بعض معدات أشباه الموصلات، وهو ما يعزز حملة تقودها الولايات المتحدة للحد من إمدادات المكونات عالية التقنية إلى الصين.