شكرا لقرائتكم خبر عن 3 آلاف و537 سيارة نقل موتى تم ترخيصها في مصر حتى ديسمبر الماضى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رصدت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، عدد السيارات الحاصلة على ترخيص نقل الموتى "تحت الطلب" بنهاية ديسمبر الماضي 2022، وبلغ عدد هذه السيارات نحو 3 آلاف و537 سيارة.

وجاء توزيع عدد السيارات المرخصة "تحت الطلب" ضمن قائمة سيارات الخدمة العامة المرخصة والذي بلغ عددها الإجمالي نحو 92 ألف و171 سيارة، موزعة بين 38 ألف و399 سيارة حكومية، و19 ألف و756 سيارة قطاع عام، و30 ألف و479 سيارة محافظات.

وسجل عدد سيارات نقل الموتى الحاصلة على ترخيص "تحت الطلب" نحو 3 آلاف و230 سيارة حتى نهاية شهر يونيه عام 2020، وفقا لبيان عدد المركبات طبقا لنوع الترخيص على مستوى محافظات الجمهورية.

وجـاءت محـافـظة القاهرة في المرتبة الأولى من حيث عدد التراخيص، حيث بلغ عدد المركـبات بـها 2.6 مليون مركبة بنسبة 25.8٪ ومحافظة الجيزة في المرتبة الثانية بعدد 1.3 مليـون مركبة بنسبة 13.5٪ ثم محافظة الإسكندرية في المرتبة الثالثـة بعدد 722.3 ألف مركبة بنسبة 7.3٪ وجاءت محافظة شمال سيناء في المرتبة الأخيرة، حيــث بلغت عدد المركبـات بها 38.7 ألف مركبـة بنسبة 0.4٪ من إجمـالي المركبات في 31/12/2022.

وبلغ إجمالي عدد السيارات المرخصة 5.5 مليون سيارة بنسبة 54.9٪ من إجمالي المركبات في 31/12/2022، وكان العدد الأكبر للسيارات الخاصة (ملاكي) حيـث بلغت 5.1 ملـيون سيارة بنسبة 93.8٪.