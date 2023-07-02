سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الأحد 2-7-2023

الشارقة - اميمة ياسر -

نشر موقع جريدة "المال" سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري، اليوم الأحد 2-7-2023، وفقاً للمواقع الإلكترونية الرسمية للبنوك، وماكينات الصراف الآلي.

أظهرت ماكينات الصراف الألي ببنك الإسكندرية، سعر الدولار اليوم، مقابل الجنيه المصري، 30.85 جنيه للشراء، 30.95 للبيع.

أوضح الموقع الرسمي لبنك التعمير والإسكان على شبكة الإنترنت سعرالدولار، مقابل الجنيه المصري، بقيمة 30.85 جنيه للشراء، 30.95 للبيع.

عرض الموقع الإلكتروني للبنك الأهلي المصري سعر الدولار، مقابل الجنيه المصري، عند 30.75 جنيه للشراء، 30.85 للبيع.

قدرت ماكينات الصراف الألي سعر الدولار في بنك أبو ظبي التجاري، مقابل الجنيه المصري، بقيمة 30.85 جنيه للشراء، 30.95 للبيع.

جاء سعر الدولار في الموقع الإلكتروني لبنك مصر، مقابل الجنيه المصري، 30.75 جنيه للشراء، 30.85 للبيع.

توقف سعر الدولار في موقع بنك بلوم مصرعلى شبكة الإنترنت، مقابل الجنيه المصري، عند 30.85 جنيه للشراء، 30.95 للبيع.

ثبت سعر الدولار بماكينات الصراف الألى في بنك قطر الوطني الأهلي، مقابل الجنيه المصري، بقيمة 30.85 جنيه للشراء، 30.95 للبيع.

أعلن موقع المصرف المتحد سعر الدولار، مقابل الجنيه المصري، بقيمة 30.85 جنيه للشراء، 30.95 للبيع.

في حين سجل موقع بنك البركة سعر الدولار، مقابل الجنيه المصري، بقيمة 30.85 جنيه للشراء، 30.95 للبيع.

بينما عرض الموقع الإلكتروني لبنك كريدي اجريكول سعر الدولار اليوم، مقابل الجنيه المصري، 30.85 جنيه للشراء، 30.95 للبيع.