الاقتصاد

أسعار الخضراوات في الأسواق اليوم .. انتظام العمل في سوق العبور وأكتوبر

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القاهرة - سامية سيد - ننشر أسعار الخضراوات في الأسواق اليوم الأحد، مع انتظام العمل في أسواق الجملة بالعبور وأكتوبر وغيرها من الأسواق، وسجل سعر الطماطم 2.5 إلى 4 جنيهات وسجل سعر البطاطس 7.5 إلى 8 جنيهات والبصل بسعر 10 إلى 13 جنيها والكوسة 9 إلى 17 جنيها

وسجل سعر الجزر 7 جنيهات والفاصوليا 14 إلى 16 جنيها والباذنجان البلدي 7 جنيهات والرومي 4 إلى 6 جنيهات والباذنجان الأبيض6 إلى 9 جنيهات والفلفل الرومي 9 إلى 14 جنيها والفلفل الصوب 14 جنيها والفلفل الحامي 8 إلى 11 جنيها.

وبلغ سعر كيلو الفلفل الألوان 14 إلى 20 جنيها والملوخية 5 جنيهات والخيار 9 إلى 12 جنيها والخيار البلدي 6 إلى 9 جنيهات والبامية 24 و 30 جنيها وبلغ سعر القلقاس 5 إلى 9 جنيها والثوم 18 و 24 جنيها.

 

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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