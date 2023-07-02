شكرا لقرائتكم خبر عن مشروع تطوير قطاع البترول.. رؤية استباقية تعاملت بكفاءة مع المتغيرات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعد مشروع تطوير وتحديث قطاع البترول بمثابة "رؤية استباقية" أطلقها المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية فى عام 2016 كمرحلة جديدة يستكمل من خلالها قطاع البترول والغاز تعزيز قدرته على مواكبة المتغيرات المحلية والإقليمية والعالمية وتحديث كافة أنشطته وتحقيق التميز من خلال العمل على 7 محاور أساسية، تستهدف الارتقاء بكافة أنشطة وعمليات القطاع وإدخال التحول الرقمى اليها والاستثمار فى رفع كفاءة العنصرالبشري المسئول عن تنفيذها.

وعززت هذه الرؤية الاستباقية لتطوير وتحديث قطاع البترول والغاز المصرى من استجابته للتعامل مع المتغيرات والتحديات العالمية والحد من تداعياتها وتجسد ذلك بقوة فى أوقات الازمات والتحديات المتلاحقة التي مر بها العالم بدءا بجائحة كورونا ثم الازمة الروسية الأوكرانية ومانتج عنها من اضطراب فى أسواق الطاقة عالمياً لا يزال العالم يعانى آثاره إلى الآن .