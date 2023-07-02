شكرا لقرائتكم خبر عن لجان بعثة الحج السياحي تستقبل أكثر من 5 آلاف حاج مصري بالمدينة المنورة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقبلت لجان بعثة الحج السياحي في المدينة المنورة ٥ آلاف و٥٣ حاجا أمس وهو أكبر عدد يومي من الحجاج المصريين يغادر من مكة المكرمة إلى المدينة حتي يوم ٨ يوليو الجاري.

وتفقد أحمد صالح رئيس لجنة بعثة الحج السياحي بالمدينة المنورة الفنادق التي تستقبل الحجاج المصريين للاطمئنان على توافر جميع الخدمات والمرافق لهم، كما تم التواصل مع البعثة الطبية لوجود عيادتين حاليا هما "إعمار والمغزى" والاستعداد لاستقبال الحالات المختلفة في جميع التخصصات وتوافر الأدوية المطلوبة على مدار الـ ٢٤ ساعة.

وقال صالح أنه تم التنسيق لاستقبال حجاج البري والتنسيق مع اللجنة الموجودة بحالة عمار حين حضورهم والاطمئنان عليهم حتي الوصول، مشيرا إلى استعداد لجنة التأئهين والمفقودات للعمل واستخدام التكنولوجيا الحديثة هذا العام للتواصل معهم.

وأشار إلى التنسيق الكامل مع البعثة الرسمية بالداخلية والتضامن لتوصيل الحجاج بالتبادل بينهم جميعا ، فضلا عن بدء عمل لجنة المغادرة بشكل مسبق لتفادي أي طوارئ أو مشكلات قد تحدث خلال مغادرة الحجاج سواء حجاج البر أو الجو ليتم متابعة سفرهم أولا بأول، فضلا عن توعيتهم بكيفية التعامل بالمطارات لتكون في صورة تليق باسم مصر.

ولفت إلى التعاون والتنسيق مع مركز الأدلاء ، فضلا عن عمل حملات توعية صحية للحجاج بداخل الفنادق بمصاحبة أطباء البعثة الطبية فضلا عن توفير عيادات بالأماكن التي بها تجمعات كبيرة من الحجيج.