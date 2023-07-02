شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أهم أسباب تعافى صناعة تكرير النفط العالمية الربع الأول 2023 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - واصل أداء صناعة تكرير النفط الخام العالمية تعافيه خلال الربع الأول من عام 2023 وبدعم رئيسي من دول خارج منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية لا(سيما الهند والصين) وذلك وفقا لتقرير الأوضاع البترولية العالمية لمنظمة "أوابك".

وتابع التقرير،حيث ارتفعت كميات المنتجات النفطية المكررة من المصافي العالمية بنحو 500 ألف برميل يوميا مقارنة بالربع السابق لتصل إلى نحو 80.4 مليون برميل يوميا وهو مستوى مرتفع بحوالي 1.3 مليون برميل يوميا على أساس سنوي.

وأضاف التقرير، أنه في هذا السياق ارتفعت المنتجات النفطية المكررة من مصافي دول خارج منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية خلال الربع الأول من عام 2023 بشكل ملحوظ بلغ 1.2 مليون برميل يوميا مقارنة بالربع السابق لتصل إلى 45.3 مليون برميل يوميا.

وذكر التقرير، يعزى ذلك الارتفاع بشكل رئيسي إلى تسجيل إنتاجية مصافي تكرير النفط في الهند لمستوى قياسي بلغ نحو 5.3 مليون برميل يوميا بدعم الانتعاش الملحوظ في الطلب المحلي وسعي تلك المصافي لزيادة صادراتها والاستفادة من فروقات الأسعار. فضلاً عن استمرار تعافي نشاط التكرير في الصين (لا) سيما خلال شهري يناير وفبراير)، رغم تباطؤ وتيرة هذا التعافي مقارنة بالربع الرابع من عام 2022، على خلفية بدء موسم صيانة المصافي في شهر مارس 2023.