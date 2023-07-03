شكرا لقرائتكم خبر عن 427 مليون جنيه صافي مشتريات المستثمرين العرب بالبورصة المصرية خلال 3 شهور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سجلت تعاملات المصريين نسبة 86.3% من إجمإلى التعاملات على الأسهم المقيدة بالبورصة المصرية، خلال جلسات الربع الثانى من عام 2023، واستحوذ الأجانب على نسبة 5.9%، والعرب على 7.9%، وذلك بعد استبعاد الصفقات، وفقًا لما جاء فى التقرير الدورى للبورصة المصرية، وسجل الأجانب صافى بيع بالبورصة المصرية بقيمة 3.2 مليار جنيه، وسجل العرب شراء بقيمة 427.9 مليون جنيه، وذلك بعد استبعاد الصفقات.

ومثلت تعاملات المصريين 84.4% من قيمة التدأول للأسهم المقيدة منذ أول العام بعد استبعاد الصفقات، بينما سجل الأجانب 7.5%، وسجل العرب 8.1%، وسجل الأجانب صافى بيع بالبورصة المصرية منذ بداية العام بقيمة 8.195 مليار جنيه، فيما استمر العرب بتسجيل صافى شراء بنحو 1.957 مليار جنيه، وذلك على الأسهم المقيدة بعد استبعاد الصفقات منذ بداية العام.

وكان المؤشر الرئيسى للبورصة المصرية "إيجى إكس 30" قد ارتفع بنسبة 7.59% ليغلق عند مستوى 17665.29 نقطة، خلال جلسات الربع الثانى من عام 2023، وصعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متسأوى الأوزان"، بنسبة 25.96% ليغلق عند مستوى 3535.71 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 100 متسأوى الأوزان" نموًا بنسبة 23.86% ليغلق عند مستوى 5242.31 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" نموًا بنسبة 9.58% ليغلق عند مستوى 21419.03 نقطة، وقفز مؤشر تميز بنسبة 59.88% ليغلق عند مستوى 5361.91 نقطة.

وربح رأس المال السوقى للبورصة المصرية، نحو 113 مليار جنيه خلال جلسات شهر يونيو المنتهى، ليغلق عند مستوى 1.162 تريليون جنيه، بنسبة نمو 10.8%، وصعد رأس المال السوقى للمؤشر الرئيسى من 645.8 مليار جنيه إلى 713.6 مليار جنيه، بنسبة نمو 10.5%، وقفز رأس المال لمؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة من 193 مليار جنيه إلى 221.1 مليار جنيه بنسبة نمو 14.6%.