شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع واردات الصين من النفط الخام لتصل 11.1 مليون برميل يوميا الربع الأول 2023 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ارتفعت واردات الصين من النفط الخام خلال الربع الأول 2023 بحوالي 110 ألف برميل يوميا أي بنسبة 1% مقارنة بمستويات الربع السابق لتصل إلى 11.1 مليون برميل يوميا ، وهو أعلى مستوى لها منذ الربع الأول من عام 2021 ، ومرتفعة بنحو 709 ألف برميل يوميا على أساس سنوي وذلك وفقا لتقرير الأوضاع البترولية العالمية لمنظمة "أوابك".

وأضاف التقرير،هذا وتظهر أحدث البيانات الصادرة عن الإدارة العامة للجمارك الصينية، أن واردات الصين أكبر مستورد عالمي من النفط الخام قد انخفضت خلال شهر يناير 2023 إلى 10.2 مليون برميل يوميا متراجعة بنسبة بلغت %10% مقارنة بالشهر السابق، وقد يرجع ذلك جزئياً إلى ضعف الطلب المحلي خلال عطلة رأس السنة القمرية الجديدة وارتفعت واردات الصين من النفط الخام في شهر فبراير لتصل إلى نحو 10.7 مليون برميل يوميا.

وأشار التقرير،يعزى ذلك بشكل رئيسي إلى تعزيز مصافي التكرير الحكومية في الصين مشترياتها من شحنات النفط الروسي منخفض السعر التي سجلت مستوى قياسي بلغ حوالي 2 مليون برميل يوميا، فضلاً عن ارتفاع الواردات من الشرق الأوسط في ظل انخفاض أسعار البيع الرسمية، مع إصدار وزارة التجارة الصينية دفعة ثانية من حصص الاستيراد للمصافي في عام 2023 وسط توقعات إيجابية للطلب المحلي على الوقود عقب رفع القيود المرتبطة بسياسة Zero – Covid.

وواصلت واردات النفط الخام في الصين ارتفاعها خلال شهر مارس، مسجلة أعلى مستوياتها شهر يونيو 2020 وهو نحو 12.4 مليون برميل يوميا على خلفية انتعاش معدلات تشغيل مصافي التكرير لدعم صادراتها من المنتجات النفطية، فضلاً عن توقع انتعاش الطلب المحلي، كما ارتفعت واردات الصين من المنتجات النفطية خلال الربع الأول من عام 2023 بمقدار 40 ألف برميل يوميا مقارنة بالربع السابق لتصل إلى نحو 750 ألف برميل يوميا ، وهو مستوى مرتفع بنحو 221 ألف برميل يوميامقارنة بمستويات الربع المماثل من العام الماضي. وفيما يتعلق بالصادرات، لم تصدر الصين أي كميات من النفط الخام خلال الربع الأول من عام 2023.

في حين ارتفعت صادراتها من المنتجات النفطية بشكل طفيف بلغ نحو 25 ألف برميل يوميا أو بنسبة 1.7% مقارنة بالربع السابق لتصل إلى نحو 1.5 مليون برميل يوميا ، وهو أعلى مستوى مسجل منذ الربع الثاني من عام 2021 في هذا السياق، يذكر أن صادرات الصين من المنتجات النفطية قد ارتفعت في شهر فبراير 2022 بنسبة 92% على أساس سنوي لتصل إلى نحو 1.6 مليون برميل يوميا ،ويأتي ذلك بدعم رئيسي من المبيعات الأقوى من المتوقع لوقود الطائرات، ووقود السفن البحرية من المستودعات الجمركية التي يتم احتسابها أيضاً كصادرات.

وبشكل عام ارتفع صافي الواردات النفطية للصين خلال الربع الأول من عام 2023 بنحو 125 ألف برميل يوميا مقارنة مع الربع السابق، ليصل إلى نحو 10.4 مليون برميل يوميا ، وهو مستوى مرتفع بنحو 370 ألف برميل يوميا مقارنة بمستويات الربع المماثل من العام الماضي.