شكرا لقرائتكم خبر عن 50 مليار دولار عائدات قناة السويس في 10 سنوات.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحقق قناة السويس في السنوات الأخيرة معدلات غير مسبوقة كسرت كافة المستويات، خاصة تلك التي تبعت حفر قناة السويس الجديدة، حيث استطاعت أن تتغلب على التقلبات التي شهدها الاقتصاد العالمي بعد جائحة كورونا وتداعيات الحرب الروسية الأوكرانية.

ورصدت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، تطور إيرادات قناة السويس في السنوات العشر الأخيرة، حيث بلغت قيمة إيرادات قناة السويس 50.9 مليار دولار.

وجاء ترتيب الإيرادات وفقا لما يلي:

• 5.37 مليار دولار عام 2013 / 2014.

• 5.36 مليار دولار عام 2014 / 2015 بنسبة انخفاض قدرها 0.1%.

• 5.1 مليار دولار عام 2015 / 2016 بنسبة انخفاض قدرها 4.5%.

• 4.9 مليار دولار عام 2016 / 2017بنسبة انخفاض قدرها 3.4%.

• 5.7 مليار دولار عام 2017 / 2018 بنسبة ارتفاع قدرها 15.4%.

• 5.7 مليار دولار عام 2018 / 2019 بنسبة ارتفاع قدرها 0.4%.

• 5.8 مليار دولار عام 2019 / 2020 بنسبة ارتفاع قدرها 1.3%.

• 5.9 مليار دولار عام 2020 / 2021 بنسبة ارتفاع قدرها 1.8%.

• 7 مليارات دولار خلال عام 2021 / 2022 بنسبة ارتفاع قدرها 18.4% ( رقم قياسي).