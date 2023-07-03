شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على سعر السمك اليوم.. البلطى بـ 73 جنيها فى سوق الجملة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تواصل أسعار السمك، استقرارها اليوم الاثنين وسجل سعر البلطى مقاس رقم 1 ما بين 73 جنيهًا 75 جنيها سوق الجملة، والبلطى مقاس 2 سعر ما بين 70 و72 جنيها والبلطى الأسوانى بين 20 و60 جنيها، وألفيليه البلطى ما بين 40 و200 جنيها وقشر البياض ما بين 70 إلى 105 جنيهات، بحسب شعبة الأسماك.

وبلغ سعر البياض الأملس مقاس 1 من 60 إلى 110 جنيها، والقراميط من 10 إلى 20 جنيها، والثعابين من 50 إلى 250 جنيها، والمكرونة السويسى من 62 إلى 110 جنيهات، والبرانيس الإسكندرانى من 62 إلى 102 جنيها، وبالنسبة إلى الأسماك المكرونة الخليجى فقد بلغت 50 إلى 70 جنيها، والمكرونة المجمدة من 30 إلى 40 جنيها، وسمك موسى من 170 إلى 265 جنيها، والسبيط من 140 إلى 280 جنيها.

أما الجمبرى الجامبو فسجل سعره من 380 إلى 480 جمبرى مقاس 1، فترأوحت أسعاره ما بين 270 إلى 370 جنيها، والجمبرى مقاس 2 بلغ من 160 إلى 260 جنيها، والجمبرى مقاس 3 من 60 إلى 160 جنيها.