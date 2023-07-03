شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الخضراوات بالأسواق.. الطماطم من 2.5 لـ 4 جنيهات والبطاطس بـ7.5 جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وسجل سعر الجزر 7 جنيهات والفاصوليا 14 إلى 16 جنيها والباذنجان البلدي 7 جنيهات والرومي 4 إلى 6 جنيهات والباذنجان الأبيض 6 إلى 9 جنيهات والفلفل الرومي 9 إلى 14 جنيها والفلفل الصوب 14 جنيها والفلفل الحامي 8 إلى 11 جنيها. وبلغ سعر كيلو الفلفل الألوان 14 إلى 20 جنيها والملوخية 5 جنيهات والخيار 9 إلى 12 جنيها والخيار البلدي 6 إلى 9 جنيهات والبامية 24 و 30 جنيها وبلغ سعر القلقاس 5 إلى 9 جنيهات والثوم 18 و 24 جنيها.

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