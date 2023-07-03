أسعار اللحوم في الأسواق اليوم الاثنين 3 - 7 - 2027

القاهرة - سامية سيد - ننشر آخر تحديث في أسعار اللحوم فى الأسواق اليوم الاثنين حيث تبدأ أسعار البلدى من 240 جنيها حسب القطعية فى منافذ الحكومة المنتشرة فى ربوع الجمهورية، وتصل إلى مستويات 285 جنيها للكيو.

وأعلنت شعبة القصابين، يباع اللحم الضأن بسعر ما بين 240 و350 جنيها حسب القطعية، وسجل سعر كيلو كباب الحلة 240- 350 جنيها، وترأوحت أسعار الكبدة الكندوز بين 240 و280 جنيها للكيلو، والاستيك والبفتيك 240 و280 جنيها للكيلو

وبلغ سعر الكبدة الضأن ما بين 240 و280 جنيها، وسجل سعر اللحوم الجملى بين 230 و280 جنيها للكيلو، أما عن اللحوم المستوردة سجل اللحم البرازيلى ما بين 160و190جنيها، والكبدة المستوردة بين 160جنيهات إلى 190 جنيها.