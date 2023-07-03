شكرا لقرائتكم خبر عن أميك: بيع 5 آلاف و106 سيارات خلال أبريل 2023 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ذكر تقرير مجلس معلومات سوق السيارات "أميك" أن إجمالي مبيعات السيارات في السوق المصري قد إنخفض بنسبة 69.3% في شهر أبريل 2023.

وأضاف التقرير أنه تم بيع 5 آلاف و106 سيارات، مقارنةٍ بـ 16 ألفا و608 سيارات، في أبريل 2022 .

بينما انخفضت إجمالي مبيعات السيارات بنسبة 73.41% في أول 4 شهور من 2023، إلى 23 ألفا و191، مقارنٍة بـ 87 ألفا و232 سيارة، في أول 4 شهور من 2022 .