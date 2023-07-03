شكرا لقرائتكم خبر عن بوابة الوظائف الحكومية تعلن عن 26 وظيفة تنتهى فترة التقدم بها يوليو الجارى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت بوابة الوظائف الحكومية التى طورها الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة عن نحو 26 وظيفة حكومية موزعة بين عدة وزارات وهيئات تابعة لها، وتنتهي المدة الزمنية المتاحة للتقديم في شهر يوليو الجارى. وجاء توزيع الوظائف وفقا لما يلي: الهيئة العامة لتخطيط مشروعات النقل 2023/06/25 2023/07/24 باحث تمويل وتكاليف ثالث ج تعيين باحث تخطيط اقتصادي ثالث ج تعيين باحث تخطيط/ باحث مشروعات ثالث ج ( تخصص اتصالات) تعيين باحث تخطيط/ باحث مشروعات ثالث ج ( تخصص كهرباء) تعيين باحث تخطيط/ باحث مشروعات ثالث ج ( تخصص حاسبات) تعيين باحث تخطيط/ باحث مشروعات ثالث ج ( تخصص معماري) تعيين باحث تخطيط/ باحث مشروعات ثالث ج ( تخصص ميكانيكا) تعيين باحث تخطيط/ باحث مشروعات ثالث ج ( تخصص مدني) تعيين وزارة الموارد المائية والري 2023/06/25 2023/07/31 مهندس كهرباء ثالث ج (تعيين) مهندس حاسب آلي ثالث ج (تعيين) مهندس ميكانيكا ثالث ج (تعيين) مهندس مدني ثالث ج (تعيين) الهيئة العامة للطرق والكباري 2023/06/25 2023/07/24 مهندس تنفيذ طرق / تنفيذ كباري ثالث ج (تخصص مدنى)(تعيين) مهندس الكترونيات ثالث ج (تعيين) مهندس كهرباء ثالث ج (تعيين ) الهيئة العامة للنقل النهري 2023/06/25 2023/07/24 فني انشاءات مدنية رابع ب (تعيين) فني تشغيل رابع ب (تعيين) فني ميكانيكا رابع ب (تعيين) فني كهرباء رابع ب (تعيين) مهندس انشاءات مدنية ثالث ج (تعيين) مهندس ميكانيكا ثالث ج (تعيين) مهندس كهرباء ثالث ج (تعيين) مهندس بناء سفن ثالث ج (تعيين) محافظة الوادي الجديد 2023/06/19 2023/07/18 وظائف قيادية وزارة المالية 2023/06/18 2023/07/25 وظائف بالمستوى الوظيفى – مدير عام الهيئة العامة للمركز الثقافي القومي 2023/06/13 2023/07/12 وظائف بالمستوي الوظيفي مدير عام.

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