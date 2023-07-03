شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار الاقتصاد اليوم.. الذهب يواصل الهبوط وعيار 21 بـ2230 جنيها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر موقع ”الخليج 365” اليوم الإثنين 3-7-2023، مجموعة من الأخبار الاقتصادية الهامة، ومن بينها التباين الذي تشهده أسعار الذهب في الفترة الأخيرة، متأثره بأسعاره عالميا، بالإضافة إلى مجموعة من الأخبار جاءت وفقا لما يلي:

أسعار الذهب الآن تسجل 2230 جنيها للجرام عيار 21

شهدت أسعار الذهب في مصر اليوم في التعاملات الصباحية تحركا بحوالي 10جنيهات وسجل عيار 21 وهو الأكثر مبيعا في مصر 2230 جنيها للجرام بدون إضافة مصنعية، بعد أن سجلت الأسعار 2220 جنيها للجرام صباح اليوم.

«المبادرة الرئاسية لإحلال المركبات» تتوسع فى 15محافظة رغم التحديات الاقتصادية

أكدت «المبادرة الرئاسية لإحلال المركبات المتقادمة» الاستمرار فى العمل وفقًا للشروط والإجراءات المقررة لإحلال السيارات التى مضى على صنعها 20 عامًا فأكثر، بأخرى جديدة تعمل بالغاز الطبيعي، فى 15 محافظة هى: «الإسماعيلية، والشرقية، والبحيرة، وبنى سويف، وسوهاج، والأقصر، وأسوان، والقاهرة، والجيزة، والإسكندرية، والقليوبية، وبورسعيد، والسويس، والبحر الأحمر، وجنوب سيناء»؛ لتيسير امتلاك المواطنين لعربات جديدة، صديقة للبيئة.

سعر الدولار أمام الجنيه المصرى اليوم الاثنين 3-7-2023

ننشر سعر الدولار اليوم، الاثنين، 3-7-2023، أمام الجنيه المصرى فى البنوك المصرية، مسجلا في البنك الأهلى المصرى سعر 30.75 للشراء، 30.85 جنيه للبيع، وفى البنك التجارى الدولى cib سجل 30.85 جنيه للشراء، 30.95 جنيه للبيع.

التخطيط: تطوير 68 مُستشفى و55 وحدة رعاية أوليّة بمشروع التأمين الصحي

من مُنطلق حرص الدولة على بناء الإنسان الـمصري والارتقاء بمُؤشّرات التنمية البشرية، قالت السعيد إن الخطة الاستثمارية لعام 23/2024تضمنت إدراج استثمارات قدرُها نحو 436 مليار جنيه لقطاعات التعليم والصحة والخدمات الاجتماعية الأخرى بنسبة 26.4% من إجمالي استثمارات الخطة، يُساهم فيها القطاع الخاص بنسبة 15%.

أسعار النفط تسجل75.21 دولار لخام برنت و70.39 دولار للخام الأمريكي

سجلت أسعارالنفط اليوم الأثنين75.21 دولار للبرميل للعقود الآجلة لخام القياس العالمى برنت، كما سجلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكى 70.39 دولار للبرميل.

واشترت وزارة الطاقة الأمريكية 3.2 مليون برميل من النفط لدعم الاحتياطي الاستراتيجي، ضمن خطط إدارة الرئيس جو بايدن، لإعادة ملء المخزون النفطي الاستراتيجي ببطء، بعد أن سحبت كميات كبيرة منه العام الماضي.

قطاع البترول والغاز يتبع نهجا غير تقليدى فى الاستثمار فى العنصر البشرى

أعطى مشروع تطوير وتحديث قطاع البترول أولوية لتنفيذ العديد من المشروعات والمبادرات غير التقليدية لتحقيق الاستفادة المثلى من العنصر البشرى بالقطاع منها تنفيذ برنامج إعداد وتأهيل القيادات الشابة والمتوسطة بالتنسيق مع شركات البترول العالمية المختلفة لتقديم برامج متخصصة تشتمل على فترة تدريب عملية في مواقع هذه الشركات إلى جانب برامج نظرية ، وقد تم إطلاق نسختين من البرنامج .

سعر الريال السعودى اليوم الاثنين 3-7-2023 أمام الجنيه المصرى

ننشر سعر الريال السعودى أمام الجنيه المصرى اليوم الاثنين 3-7-2023، فى البنوك المصرية، مسجلًا فى البنك الأهلى المصرى وبنك مصر سعر 8.19 جنيه للشراء، و8.22 جنيه للبيع، ومتوسط سعر الصرف فى البنك المركزى المصرى سجل 8.22 جنيه للشراء، و8.24 جنيه للبيع.