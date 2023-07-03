شكرا لقرائتكم خبر عن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس تعلن حصيلة نشاط الرحلات السياحية لعام 22/23 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت موانئ المنطقة الاقتصادية لقناة السويس نشاطاً ملحوظاً في حركة التداول بالعام المالي المنتهي 2022/2023، فضلاً عن استقبال العديد من الرحلات السياحية الهامة وكذلك استقبال سفن الأولى من نوعها داخل الموانئ بالتزامن مع أعمال التطوير الجارية.

ومن أبرز السفن التي استقبلتها موانئ المنطقة الاقتصادية:

• استقبال ميناء غرب بورسعيد – الرصيف السياحي - السفينة البحرية لوجوس هوب "المتنقلة"، والتي تعد أكبر معرض للكتاب في العالم، حيث يصل طولها 132 متراً وعلى متنها 350 سائحا و400 متطوعاً من أكثر من 60 جنسية مختلفة في العالم، وتعد أكبر مكتبة عائمة في العالم تحتوى على أكثر من 50 ألف عنوان بهدف نشر الثقافة في كل أنحاء العالم.

• شهد ميناء العريش استقبال السفينة Topaz Moskova (حاملة الحمولات الثقيلة)، القادمة من ميناء دمياط ومحملة بمعدات ومهمات محطة كهرباء العريش البخارية في إطار تجديد ودعم وتعزيز قدرة المحطة لتعمل بطاقة 320 ميجاوات وذلك لخدمة المدينة ضمن أعمال التنمية التي تشهدها محافظة شمال سيناء.

• استقبل ميناء الأدبية سفينة المثقلات (FAIRMASTER)، لتفريغ عدد 2 طرد فائق الحجم متضمن وحدتي تفحيم (Coking Drum) وطول كل طرد يصل إلى 32.5متر، بعرض 10.4متر، وارتفاع 10.1متر، وتبلغ وزن وحدة التفحيم الواحدة 400 طن لصالح شركة السويس لتصنيع البترول.

• استقبل ميناء الأدبية السفينة BBC BALBOA على متنها حمولة مكونة من 42 ريشة رياح قادمة لمحطة كهرباء بمدينة رأس غارب لتوليد الطاقة الكهربائية اعتمادًا على طاقة الرياح، لصالح هيئة الطاقة الجديدة المتجددة التابعة لوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة.

• تصدير شحنة من الملح المغسول للأسواق الإفريقية لأول مرة من ميناء شرق بورسعيد، حيث تعد هذه الشحنة هي أولى الشحنات من هذا النوع من الأملاح والذي يصدر للخارج للاستخدام في بعض الصناعات، حيث تم شحن 45 ألف طن ملح إلى كينيا، شرق إفريقيا، وذلك لاستخدامه في العمليات الصناعية للبتروكيماويات ودباغة الجلود وأغراض حيوية أخرى.

• استقبال كبرى السفن السياحية في العالمMSC World Europa وعلى متنها 167 سائحًا من جنسيات مختلفة في ميناء السخنة، وتعد السفينة واحدة من السفن السياحية التي تعمل بالغاز الطبيعي المسال.

• استقبل ميناء غرب بورسعيد السفينةEEMSLIFT ELLEN لتفريغ 41 طن طرود تتضمن معدات ووحدات حقن لصالح شركة بلاعيم للبترول تستخدم في حقل ظهر للغاز الطبيعي.

• استقبال ميناء بورسعيد السياحي سفينة الأحلام كوستا دياديما "COSTA DIADEMA" على متنها 2973 سائح و1170 من طاقم البحارة.

• استقبال ميناء السخنة Splendid التابعة للخط الملاحي MSC وهي من السفن السياحية العملاقة التي تضم غرف فندقية وأسواق تجارية وحمامات سباحة ومواقع ترفيهية بداخلها، فهي بمثابة الفندق العائم تقوم برحلات بحرية حول العالم، على متنها 2200 سائح من جنسيات مختلفة، إضافة إلى 1281 أفراد طاقم السفينة.

• استقبال ميناء غرب بورسعيد السفينة Orchid Madeira، بحمولة 4028 طن من مادة الإيثيلين لصالح محطة الصب السائل لشركة نيوهورايزون تانك ترمينال المقامة بجانب رصيف عباس على مساحة 15657 متر بميناء غرب بورسعيد.

• في فبراير الماضي، استقبال ثلاث سفن سياحية في الحوض الثاني بميناء السخنة، وهذه الرحلات هي الأولى من نوعها في استقبال الميناء ثلاث سفن سياحية ترسو على الرصيف في نفس اليوم واستقبال ما يقرب من ٣ آلاف سائح.



استقبال السائحين