شكرا لقرائتكم خبر عن المبادرة الرئاسية لإحلال المركبات تتوسع فى 15 محافظة والذهب يواصل التراجع.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استعرض الزميل عبد الحليم سالم عددا من الأخبار الاقتصادية في النشرة الاقتصادية لتلفزيون الخليج 365 على رأسها أكدت «المبادرة الرئاسية لإحلال المركبات المتقادمة» الاستمرار فى العمل وفقًا للشروط والإجراءات المقررة لإحلال السيارات التى مضى على صنعها 20 عامًا فأكثر، بأخرى جديدة تعمل بالغاز الطبيعي، فى 15 محافظة هى: «الإسماعيلية، والشرقية، والبحيرة، وبنى سويف، وسوهاج، والأقصر، وأسوان، والقاهرة، والجيزة، والإسكندرية، والقليوبية، وبورسعيد، والسويس، والبحر الأحمر، وجنوب سيناء»؛ لتيسير امتلاك المواطنين لعربات جديدة، صديقة للبيئة.

وذكر بيان للمبادرة الرئاسية لإحلال المركبات المتقادمة، أن هناك ٥ شركات محليه تطرح، تحت مظلة المبادرة، سيارات من الإنتاج المحلي بالغاز الطبيعي بأسعار تنافسية، موضحًا قيام شركتين بالمبادرة مؤخرًا بقبول ما يقرب من 1200 طلب لتخصيص سيارات جديدة محلية لمن استوفى شروط التمويل البنكي، وأن الشركات الأخرى في طريقها لإيجاد حلول لتخطي التحديات التي تواجهها.

من جانب اخر ذكر عبد الحليم سالم خلال النشرة انه شهدت أسعار الذهب العالمي انخفاض مع بداية تداولات الأسبوع ولكنه حتى الآن مستقر فوق المستوى 1900 دولار للأونصة، يأتي هذا في ظل استمرار الضغوط السلبية على الذهب بسبب التوقعات برفع أسعار الفائدة من قبل الفيدرالي، إلا أن الذهب أظهر مرونة حتى الآن وحافظ على تداولاته فوق 1900 دولار خاصة أن كسر المستوى يفتح المجال لمزيد من الهبوط.

وتتداول أسعار الذهب الفورية اليوم الاثنين وقت كتابة التقرير الفني لجولد بيليون عند المستوى 1912 دولار للأونصة منخفضاً بنسبة 0.3%، وذلك بعد أن انخفض خلال الأسبوع الماضي وسجل أدنى مستوى في 3 أشهر عند 1892 دولار للأونصة.

وأنهى الذهب تداولات النصف الأول من عام 2023 منخفضاً بنسبة 5% بعد أن سجل انخفاض خلال كل من شهر مايو ويونيو منخفضاً من أعلى مستوى تاريخي سجله عند 2080 دولار للأونصة.

فيما كشفت بيانات حكومية أن الدول العربية استوردت 1.730 مليون طن بقيمة 938 مليون دولار تمثل 41% فى الكمية و38% فى القيمة.

أضافت البيانات أن دول الاتحاد الأوروبى تحتل المرتبة الثانية بكمية تبلغ 951 الف طن بقيمة 579 مليون دولار بنسبة استيراد تبلغ 23% للكمية و23% فى القيمة.

فيما تحتل دول خارج الاتحاد الأوروبى، بما فيها المملكة المتحدة المرتبة الثالثة حيث استوردت 849 ألف طن بقيمة 589 مليون دولار.

أما دول اسيا تحتل المرتبة الرابعة بكمية 508 الف طن بقيمة 274 مليون دولار.

وتأتى دول الأمريكيتين وأستراليا فى المرتبة الخامسة بكمية تبلغ 76 الف طن بقيمة 67 مليون دولار وأخيرا دول أفريقيا بكمية 59 ألف طن بقيمة 30 مليون دولار.