شكرا لقرائتكم خبر عن واردات مصر من أكبر 5 دول تتراجع في مارس بمليار و726 مليون دولار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، عن تراجع واردات مصر من أكبر 5 دول في شهر مارس الماضي، قياسا بنفس الفترة من عام 2022، حيث بلغت القيمة الإجمالية للواردات المصرية من تلك الدول نحو ملياري و178 مليون دولار، مقابل 3 مليارات و905 مليون دولار في شهر مارس عام 2022، بتراجع بلغت قيمته نحو مليار و726 مليون دولار.

وقالت بيانات جهاز الإحصاء، أن قائمة أكبر 5 دول استوردت منها مصر تضمنت كلا من الصين وروسيا والولايات المتحدة الأمريكية وألمانيا والمملكة العربية السعودية، وتراجعت قيمة واردات مصر من الصين لتصل إلى 737 مليون و851 ألف دولار مارس الماضي، بينما كانت نحو مليار و428 مليون دولار في نفس الشهر عام 2022، بتراجع بلغ 690 مليون و843 ألف دولار.

وسجلت الواردات المصرية من روسيا نحو 477 مليون دولار في مارس الماضي، مقابل 501 مليون و133 ألف دولار في نفس الشهر عام 2022، بتراجع بلغ 24 مليون دولار، ثم واردات مصر من أمريكا وبلغت نحو 417 مليون و242 ألف دولار في مارس الماضي، مقابل 743 مليون و380 ألف دولار في نفس الشهر عام 2022، بتراجع بلغ 326 مليون و138 ألف دولار، إلى جانب الواردات من ألمانيا وبلغت قيمتها نحو 291 مليون و156 ألف دولار مارس الماضي، مقابل 394 مليون و594 ألف دولار في نفس الشهر عام 2022، بتراجع بلغ 103 مليون و438 ألف دولار، وأخيرا السعودية وبلغت الواردات المصرية منها نحو 255 مليون و634 ألف دولار، مقابل 837 مليون و753 ألف دولار خلال فترة المقارنة، بتراجع بلغ نحو 582 مليون و119 ألف دولار.