ارتفاع حاد لـ الدولار الأمريكي.. والين ينخفض إلى أدنى مستوياته في ٨ أشهر

الشارقة - اميمة ياسر - ارتفع مؤشر الدولار الأمريكي، وهو مقياس للعملة الأمريكية مقابل ست عملات أخرى، بنسبة 0.068٪.

وبحسب وكالة “رويترز” للأنباء، ارتفع الدولار الأمريكي، اليوم الاثنين، مقابل سلة من العملات، الرئيسية وارتفع مقابل الين الذي يخضع لمراقبة التدخل بعد أن حذر وزير المالية الياباني الأسبوع الماضي من التحركات المفرطة في سوق العملات.

وانخفض الين إلى أدنى مستوياته في ثمانية أشهر مقابل الدولار حيث ظهر التدخل بعد أن حذر وزير المالية شونيتشي سوزوكي يوم الجمعة من بيع المستثمرين للين بعيدا جدا حيث تراجع عن عتبة 145 للدولار.