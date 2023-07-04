الاقتصاد

كل ما تريد معرفته عن السيارات الأكثر مبيعا فى يناير وفبراير الماضى

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القاهرة - سامية سيد - ذكر أخر تقرير صادر عن مجلس معلومات سوق السيارات " أميك " أن ماركة " نيسان" استطاعت أن تتصدر مبيعات سيارات الركوب الملاكي في مصر، بعدما استحوذت على حصة سوقية 29.7% مسجلة نحو 2288 مركبة خلال شهري يناير وفبراير من العام الجاري 2023 .

وجاء فى المرتبة الثانية ماركة " شيري " بحصة سوقية 19.7% بإجمالى 1513 مركبة ، وفى المركز الثالث " بي واي دي "  بنسبة 9.9% بنحو 758 وحدة خلال نفس الفترة .

وفي المركز الرابع جاءت ماركة " تويوتا  " بحصة سوقية 9.3% بواقع 715 وحدة ، وحلت ماركة "  كيا  " المركز الخامس بنسبة 5.2% بواقع 400 مركبة .

وفى المرتبة السادسة حصلت ماركة " إم جي "  علي حصة سوقية 4.7% محققة بيع 363 مركبة ، تلتها  ماركة " هيونداي "  في المركز السابع بنسبة 3.2% بنحو 247 وحدة ، و فى المرتبة الثامنة  ماركة " رينو " بحصة سوقية 2.8% مسجلة بيع 216 سيارة .

أما ماركة " ميتسوبيشي "  فقد حصلت على المركز التاسع بنسبة 2.8% بواقع 213 مركبة ، وحصدت ماركة " ستروين "  على المركز العاشر بواقع  210 مركبات خلال شهري يناير وفبراير الماضيين .

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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