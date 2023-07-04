شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب اليوم يتراجع 10جنيهات.. وعيار 21 يسجل 2220 جنيها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تشهد أسعار الذهب في مصر اليوم في التعاملات الصباحية تراجعا بحوالي 10 جنيهات وسجل عيار 21 وهو الأكثر مبيعا في مصر 2220 جنيها للجرام بدون إضافة مصنعية، بعد أن سجلت الأسعار 2230 جنيها للجرام أمس.



أسعار الذهب اليوم: أسعار الذهب اليوم: عيار 24 يسجل 2539 جنيها. عيار 21 يسجل 2220 جنيها. عيار 18 يسجل 1903 جنيهات. الجنيه الذهب 17760 جنيها.

عقود الذهب عقود الذهب

أظهر تقرير التزامات المتداولين المفصّل الصادر عن لجنة تداول السلع الآجلة، والذي يُظهر وضع المضاربة على الذهب للأسبوع المنتهي في 27 يونيو، انخفاض الطلب على عقود شراء الذهب مقارنة مع التقرير السابق بمقدار 8427 عقد بينما ارتفع الطلب على عقود بيع الذهب مقارنة مع التقرير السابق بواقع 2638 عقد.

وأظهر التقرير أيضاً ارتفاع إجمالي قرارات التداول على عقود شراء الذهب إلى 240 أمر تداول بينما وصلت أوامر التداول على عقود بيع الذهب إلى 166 أمر تداول.

البيانات المتأخرة الصادرة عن تقرير لجنة تداول السلع الآجلة (COT) تظهر انخفاض الطلب على عقود الشراء وارتفاع عقود البيع وهو ما يعكس ضعف النظرة المستقبلية للذهب على المدى القصير في ظل توقعات رفع أسعار الفائدة.

ولكن بشكل عام يبقى الذهب متماسك بدعم من التوقعات بالركود الاقتصادي الذي قد يضرب الاقتصاد الأمريكي والعالمي نهاية هذا العام بسبب عمليات رفع الفائدة المستمرة من قبل البنوك المركزية العالمية، وهو الأمر الذي يزيد من الطلب على الذهب كملاذ آمن في الأسواق.

من جهة أخرى نجد ان صناديق الاستثمار المدعومة بالذهب تشهد تراجع كبير في اداءها خلال الأسبوع الماضي وذلك من جراء ضعف أسعار الذهب وارتفاع العائد على السندات الحكومية الأمر الذى يسحب الاستثمارات من صناديق الاستثمار بشكل كبير.

صندوق SPDR الاستثماري المدعوم بالذهب والذي يعد أكبر صندوق في العالم بإجمالي رأسمال يصل إلى 60 مليار دولار، شهد خلال الأسبوع الماضي انخفاض لأدنى مستوياته منذ 3 أشهر، مسجلاً انخفاض للأسبوع الثالث على التوالي.