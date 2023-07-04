معلنة من الشرقية للدخان.. تعرف على أسعار السجائر الجديدة اليوم الثلاثاء في المحال التجارية

الشارقة - اميمة ياسر -

شهدت أسعار السجائر اليوم الثلاثاء، الموافق 4 يوليو 2023، استقرارا ملحوظا في بداية تعاملات اليوم بالأسواق المحلية، بعد الأزمة الأخيرة التي شهدتها أسعار السجائر خلال الأيام الماضية، والتي أدت إلى تراجع بعض محال السجائر عن عرض السجائر خلال أيام عيد الأضحى، زعمًا بزيادة الأسعار الرسمية المعلنة من الشركات.

ونفت الشركة الشرقية للدخان "إيسترن كومباني" أن تكون هي السبب في ارتفاع أسعار السجائر في الأسواق خلال الفترة الماضية، مؤكدة أنها حتى لو قامت بتحريك الأسعار لن ترتفع بهذه الصورة الجنونية.

ونشرت وسائل إعلامية آخر تحديث للأسعار المعلنة للسجائر من الشركة المنتجة، والأسواق المحلية والتي جاءت كالتالي:

وصل سعر السجائر "إل إم" في المحال التجارية إلى 50 جنيهًا، وسعر السجائر كليوباترا إلى 40 جنيهًا، والمالبورو والميريت إلى ما يقرب من 60 جنيهًا في الأسواق، بالإضافة إلى تارجت وسليكت والتي وصلت إلى 35 جنيهًا، في حين أن سعرها الرسمي يصل إلى 24 جنيهًا.

وطبقا للأسعار الحقيقية الأخيرة المنشورة من جانب الشركات المنتجة، فإن آخر سعر كشفت عنه شركة الشرقية للدخان "إيسترن كومباني" كان يوم الخميس الموافق 6 أبريل 2023 في السوق المصري، حيث ارتفعت أسعار كل منتجات الشركة من السجائر للمستهلك، لتتراوح أسعار السجائر بعد الزيادة الجديدة التي دخلت حيز التنفيذ بالأسواق المحلية، ما بين أثنين وثلاثة جنيهات في سعر علبة السجائر الواحدة، طبقًا للصنف، وجاءت الأسعار النهائية لسجائر كليوباترا كينج سايز 23 جنيها، وسوفت كوين بـ 24 وبوسطن بـ 24 وبوكس بـ 24 وسوبر بـ 24.

أسعار السجائر الشعبية اليوم طبقا للشرقية للدخان

- بوكس «10»: 15 جنيها

- كليوباترا كينج سايز: 23 جنيها

- كليوباترا سوفت كوين: 24 جنيها.

اسعار السجائر اليوم طبقا لأسعار الشرقية للدخان

- بوسط/ بلومنت: 23 جنيها.

- كليوباترا بوكس «20»: 24 جنيها.

- كليوباترا سوبر: 24 جنيها.

- مونديال «أحمر- أزرق- سيلفر»: 24 جنيها.

- مونديال سويتش «منتول- بلوبيري»: 24 جنيها.

- كليوباترا بلاك: 24 جنيها.

- ماتوسيان سوبر: 24 جنيها.

- فايسروي /بال مال: 23 جنيها.

سعر السجائر الأجنبية اليوم طبقا لأسعار الشرقية للدخان

سعر علبة ميريت ازرق واصفر اليوم 42 جنيها.

سعر ال إم 39 جنيها.

سجائر لاكي سترايك بسعر 29 جنيها.