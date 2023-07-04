في أول يوم عمل للبنوك.. سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الثلاثاء 4-7-2023

الشارقة - اميمة ياسر -

نشر موقع "جريدة المال" تقريرًا عن سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري، اليوم الثلاثاء، في البنوك الحكومية والخاصة والأجنبية بحسب شاشات التداول اللحظية.

بلغ سعر الدولار اليوم أمام الجنيه المصري في البنك التجاري الدولي، 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.

وعرض المصرف المتحد، سعر الدولار مقابل الجنيه المصري بـ 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.

وفي بنك قطر الوطني الأهلي، حقق سعر الدولار مستوى صرف عند: 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.

وطرح بنك مصر، سعر الدولار أمام الجنيه المصري بـ 30.75 جنيه للشراء، و 30.85 للبيع.

أما سعر الدولار في بنك الكويت الوطني، سجل مستوى صرف عند: 30.75 جنيه للشراء، و 30.85 للبيع.

وصل سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري في البنك الأهلي المصري إلى 30.75 جنيه للشراء، و 30.85 للبيع.

وقدّر بنك البركة، سعر الدولار أمام الجنيه المصري بـ 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.

وبلغ سعر الدولار في بنك كريدي أجريكول مصر، 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.

وسجل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في بنك الإسكندرية، 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.

وحقق سعر الدولار في بنك القاهرة أمام الجنيه المصري، 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في بنك أبو ظبي التجاري، بلغ مستوى صرف عند: 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.

وعرض البنك الأهلي الكويتي – مصر، سعر الدولار اليوم أمام الجنيه المصري بـ 30.88 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.